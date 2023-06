Kijanu Rivs će se pojaviti u dugo čekanom filmu

Fanovi nestrpljivo iščekuju film Balerina, spin-off kritički hvaljenog akcionog trilera Džona Vika. Radnja je smještena u isti filmski svemir kao Džon Vik i proširuje svijet kriminalnog podzemlja kojim se kreće Vik, nekadašnji plaćeni ubica.

Iako je već poznato da Ana de Armas igra glavnu ulogu u filmu, nedavno je otkriven i ostatak ekipe, donosi CinemaBlend.

Pored Ane de Armas koja je poznata po svojim ulogama u filmovima No Time to Die i The Gray Man, što nam pokazuje da joj akcione uloge nisu strane, mnogi su se obradovali kad su čuli da će se u filmu ipak pojaviti Kijanu Rivs. On je bio i u originalnoj seriji Džon Vik, a sada je potvrdio i da će se pojaviti u Balerini.

Iako su se fanovi nadali većoj saradnji između Rivsa i de Armas, Rivs je na Comic-Conu u Brazilu otkrio da će se pojaviti samo u nekoliko scena.