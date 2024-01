Kilijan Marfi je zbog uloge Tomija Šelbija prekršio svoj princip

Kiljan Marfi je osvojio publiku širom svijeta kad se pojavio u ulozi šarmantnog, empatičnog, umno brilijantnog mafijaša Tomija Šelbija u sad već kultnoj seriji "Peaky Blinders". Svojim prodornim očima i maherskom glumom privukao je pažnju oba pola - muškarci su mu se divili i ugledali se na njega, dok su žene naprosto ludile za ovim irskim glumcem.

Njegova karijera nastavila je da buja, te smo ga tako prošle godine gledali u Nolanovom "Openhajmeru" za koji je dobio nagradu Zlatni globus. Međutim, kakav je bio njegov put do zvezdane prašine? Kako je dječak koji je pohađao katoličku školu, a potom i pravo, postao muzičar, pa zatim holivudski glumac?

Van porodičnih mjerila

Kilijan je odrastao u porodici koja je bila posvećena radu u prosveti. Njegovi roditelji, baka i deka, kao i dve ujne - svi su bili učitelji, nastavnici i profesori. Osim toga, porodica je akcenat stavljala na katoličanstvo i veliku važnost religije, te je tako plavooki dečak pohađao katoličku školu iz koje je često bio suspendovan zbog kršenja pravila.

Još u mladosti shvatio je da ga sport ne zanima, dok ga je ljubav prema umjetnosti privlačila, mada nije mogao tačno da odredi smer kojim bi trebalo da ide. U nedostatku jasne slike pošao je sigurnim putem i upisao pravo. Ali kako to obično biva, kad nešto ne radimo iz ljubavi - "propadnemo".

Tako je Kilijan napustio pravnu školu još tokom prve godine studiranja i otisnuo se u muzičke vode, pošto je od svoje desete godine izražavao ljubav prema pisanju pjesama. Naučio je da svira gitaru i sa bratom osnovao svoj bend "The sons of Mr.Green Genes"; iako je uspješno nastupao, bend je odbio da potpiše ugovor za prvi album zbog izuzetno male sume novca koja im je bila ponuđena.

"Retrospektivno gledano, izuzeto mi je drago što nismo potpisali, jer na taj način pripisuješ svoj dar kompaniji", izjavio je glumac.

Pronalaženje poziva

Iako nije pohađao fakultet za glumu kao većina njegovih kolega, odmah nakon što je zakoračio na pozorišne daske njegov performans je primjećen i nazivan "metamorfozičnim, inteligentnim, oštroumnim".

Nakon nekoliko godina na "daskama koje život znače" Kilijan se otisnuo u filmsku industriju, ali je prvo priznanje uslijedilo tek 2005. godine i to u vidu Zlatnog globusa za ulogu transrodne osobe u filmu "Breakfast on Pluto".

Međutim, iako možda kritički preloman film u njegovoj karijeri, to nije bilo ono što ga je proslavilo u očima svijeta, već saradnja sa Kristoferom Nolanom u blokbasterima Betmena. Igrajući, kako je "The New York Times" opisao, "savršenog zločinca" u "The Batman begins" - ime Kilijan Marfi postalo je zvučno.

Saradnju sa Nolanom nastavio je u čuvenoj franšizi, a potom je uslijedio i "Inception" - film koji je svijetu podario trio Leonarda Di Kaprio, Toma Hardija i Kilijana.

"Pošto sam počeo u pozorištu, osjećam impuls da dajem maksimum. Moja žena najbolja zna kako određena uloga utiče na mene jer ona mora da živi sa 'njom' neko vrijeme" rekao je Kilijan, a prenosi "Brainyquote".

Marfi je u svojoj mladosti maštao da postane rok zvezda, ali je od te ideje odustao; kako je vrijeme odmicalo, a njegova karijera bila "osrednja", pomirio se sa svojim statusom. A zatim mu se san ostvario - Tomija Šelbija znaju svi "od sedam do sedamdeset i sedam godina".

Ono što malo ljudi zna je koliko daleko je Kristijan bio u stanju da ide kako bi izveo ulogu mačo kriminalca kako treba. Naime, u privatnom životu bio je posvećeni vegeterijanac punih 15 godina, a zatim je za potrebe snimanje serije odustao od svog principa kako bi izgubio na težini i dobio mišićnu masu, prenosi "En.As".

"Volim da glumim svojim tijelom i da to izvedem kako treba. Morao sam drastično da izgubim na težini i istovremeno da dobijem na masi, te je uvođenje mesa bilo neophodno. Ali rekao sam jednom i ponoviću da je Tomi Šelbi najmanje sličan meni od svih uloga koje sam tumačio", bio je iskren.

Povučen život

Marfi živi povučen život sa suprugom Ivonom i dva sina u svojoj domovini Irskoj. Izjašnjava se kao ateista, ali je i dalje zahvalan katoličkoj vjeri na moralnim poukama. Vratio se vegeterijanstvu i ne razmišlja o preseljenju za Ameriku. Ne koristi društvene mreže, a postao je viralan kad je izjavio kako "ne zna šta je mim". "Volim da radim u Americi i Londonu ali ne i da živim tamo. Proveo sam svoje dvadesete i tridesete u tim mjestima i to je za taj period života super. Volim povučen život, da prošetam psa, odem u kupovinu, napunim mašinu za suđe. Ne planiram da mijenjam svijet".

