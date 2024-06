Kilijan Marfi se vraća (FOTO)

​Netfliks je i zvanično potvrdio da će se snimiti film "Peaky Blinders".

U filmu ćemo ponovo gledati maestralnog Kilijana Marfija u ulozi Toma Šelbija.

Prema pisanju "Deadlinea", Netfliks je dao zeleno svjetlo za film u kom će se Marfi vratiti svojoj kultnoj ulozi.

Film će režirati Tom Harper, koji je radio i na jednoj polovini serije, a naziv filma još uvijek nije poznat.

Detalji radnje se drže u strogoj tajnosti, jedino što je otkriveno jeste da će ona biti smještena u vrijeme Drugog svjetskog rata.

Podsjetimo, serija se bavila vremenom Prvog svjetskog rata i pratila je zloglasnu bandu koja u nemilosrdnim vremenima tuberkuloze, bijede i prostitucije ordinira po Engleskoj sa žiletima ušivenim u obode kapa, koji su im služili za osljepljivanje protivnika, prenosi "b92".

Tommy Shelby returns. A Peaky Blinders Film starring Cillian Murphy is coming to Netflix. “It seems like Tommy Shelby wasn’t finished with me…It is very gratifying to be recollaborating with Steven Knight and Tom Harper on the film version of Peaky Blinders. This is one for… pic.twitter.com/eBSYnKqGpA