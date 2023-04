Kim Kardašijan dolazi u popularnu horor seriju (VIDEO)

Kim Kardašijan nije stranac na TV-u, glumi u porodičnim rijaliti emisijama "E!'s Keeping Up with the Kardashians" i "Hulu's The Kardashians" - ali sada je spremna glumiti u novoj sezoni "Američke horor priče".

Ali zapravo su je već upoređivali s uznemirujućim likom iz prethodne sezone ove horor serije.

Ova 42-godišnjakinja najavila je svoju ulogu u antologijskoj seriji Rajana Marfija putem svojih kanala na društvenim mrežama objavivši emodži s očima i kap krvi.

Takođe je uključila video statičnog televizijskog ekrana sa jezivom muzikom koji je imao dirljive riječi i zamagljene siluete koje prikazuju ime Eme Roberts i njezino ime nakon čega slijede riječi "Are Delicate" i "AHS 12 ovog ljeta".

Prijavljeno je da će se sezona 12 zvati "Delicate", ali nije bilo dodatnih informacija o liku koji će Kardašijanova glumiti.

Međutim, Marfijev predstavnik rekao je za "Variety" da Kardašijanova ima glavnu ulogu u seriji i da je lik osmišljen posebno za nju.

Obožavaoci AHS-a već su spomenuli Kardašijanovu odjeću zbog koje je nevjerovatno sličila liku iz serije.

Mnogi su u to vrijeme primijetili kako izgleda kao Čovjek od gume iz prethodnih sezona jer je i on bio odjeven u crno, prekrivenog lica - iako mu je kostim bio od lateksa, prenosi "Indy100".