Kina dobila svoj Holivud, veličine 500 fudbalskih stadiona

Kina je dobila svoj Holivud, "filmski grad", veliki poput 500 fudbalskih stadiona koji je otvoren u subotu s ambicijom da privuče snimanja na tom mjestu, predstavljenom kao "najveće ulaganje u svjetskoj istoriji" u tom sektoru.

6,5 milijardi evra potrošeno je za izgradnju tog kompleksa od 376 hektara, smještenog u ljetovalištu Ćingdao, na kineskom privatnom konglomeratu Vanda, inicijatoru projekta.

Trideset studija, među kojima "najveći na svijetu", veličine 10.000 kvadratnih metara, već je izgrađeno. Još deset će biti izgrađeno sljedećih godina, obećava kompanija specijalizovana za nekretnine, film i sport.

Uz lokacije za snimanje i postprodukciju, taj faraonski "filmski grad Istoka" obuhvata i dvoranu za priredbe, školu, bolnicu, luksuzne hotele i jaht klub, inspirisan onim u Monaku.

