Kina isplivala na čelo filmske industrije

Dok se industrija zabave u SAD bavi pitanjima da li je pandemija načinila trajnu štetu svijetu sedme umjetnosti, Kina je isplivala na čelo globalne filmske industrije sa najvećim sedmičnim prihodima na kino-blagajnama.

Novim velikim zaradama ova istočna zemlja postala je najveći filmski centar na svijetu. Prodaja karata je u 2020. godini skočila na vrtoglavih 1,988 milijardi dolara. Za isto vrijeme Sjeverna Amerika prihodovala je 1,937 milijardi, a sudeći po proračunima ekonomista i filmskih stručnjaka, ova razlika u zaradi će se povećavati do kraja godine.

Analitičari predviđaju da će najmnogoljudnija zemlja na svijetu uskoro postati lider globalnih top-lista gledanosti filmova, što je istorijska promjena, jer je Sjeverna Amerika bila globalni lider još od nastanka sedme umjetnosti.

Analitičari dodaju da je pojava pandemije virusa korona samo ubrzala ovu tranziciju, i zahvaljujući brzoj reakciji vlasti u Kini, otvoreno je više od 75 odsto bioskopa sa punim kapacitetom sjedećih mjesta, dok u isto vrijeme u SAD oklijevaju kod otvaranja bioskopa.

Tokom proteklog perioda u Kini je obilježavan praznik Nacionalni dan, koji je slavljen tokom prve nedjelje oktobra, i za to vrijeme prodate su bioskopske ulaznice u vrijednosti 586 miliona dolara. Ova zemlja ima i svoj blokbaster, film "Moj narod, moja domovina", koji je samostalno donio 19,1 milion dolara tokom prošlog vikenda, čime je podigao zaradu industrije za 360 miliona dolara za 18 dana. Kina je takođe proizvela najveći svjetski hit 2020. godine "Drugi svjetski rat: Osam stotina", koji je do sada zaradio 460 miliona dolara i njegova zarada i dalje raste. Za to vrijeme Holivud se mogao pohvaliti filmom "Loši Momci: Do kraja", koji je zaradio 426,5 miliona dolara. Stručnjaci smatraju da je vrijeme da se upali alarm u SAD, jer postoji mogućnost da mjere donesene zbog pojave pandemije virusa korona mogu trajno da ugase veliki broj bioskopa na Zapadu.

Veliki filmski studiji polažu svoje nade u nova filmska ostvarenja, kao što su "Crna udovica" i novi film o Džejmsu Bondu, ali ovi filmovi će biti pred publikom tek naredne godine. Najveći lanac bioskopa u SAD AMC upozorio je vlasti u svojoj zemlji da mu prijeti bankrot i da će ostati bez novca do kraja ove godine.

Pojedini stručnjaci iz industrije filma takođe su u strahu da bi političke tenzije između Vašingtona i Pekinga takođe mogle da naškode Holivudu, jer bi eventualno zatvaranje kineskog tržišta za zapadne filmove moglo da ugasi industriju, jer je u pitanju trenutno najstabilnije tržište na svijetu.