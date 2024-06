Kino na otvorenom na "OK festu": Odličan program OK Cinema Zone na Tjentištu

I ove godine posjetioci "Nektar OK festa" na Tjentištu biće u prilici da tokom trodnevnog programa, od 19. do 21. jula, uživaju u filmskim večerima na otvorenom, pod zvjezdanim nebom na Tjentištu, u okviru OK Cinema Zone.

Kako su saopštili organizatori, "Nektar OK fest "nastavlja saradnju sa festivalom muzičkog dokumentarnog filma Dok'n'Ritam iz Beograda, koji pored takmičarske i revijalne selekcije muzičkih dokumentaraca, uključuje promocije muzičkih knjiga i koncerte afirmisanih i neafirmisanih autora iz regiona.

Na Tjentištu će u okviru OK Cinema Zone biti prikazana četiri filma sa ovog festivala iz ranijih godina, koje će publika moći da pogleda tokom trodnevnog programa.

"U petak, 19. jula na repertoaru je film 'Gipsy Mafija - To smo što smo', u režiji Andrijane Stojković. Dva brata - Skill i Buddy - više od 10 godina prave hip-hop i sami izdaju svoje albume. U rodnoj Srbiji pripadaju omalovažavanoj romskoj populaciji, a u Njemačkoj, gdje sada žive, su radnici migrant sa privremnom dozvolom boravka. U svojim pjesmama vatreno kritikuju rasizam, segregaciju Roma i neoliberalni kapitalizam. Izdali su treći album i kreću na nesvakidašnju evropsku turneju", navedeno je u saopštenju.

Drugog festivalskog dana u subotu, 20. jula, na programu su dva ostvarenja.

"Na repertorau su 'Young Untill I Die', Ane Đurović. Miloš, Pera i Acko, iz različitih gradova Srbije, studenti su koji žive u iznajmljenim stanovima u Beogradu, provode vrijeme zajedno tokom septembarskog ispitnog roka družeći se i snimajući muziku.

Iste večeri biće prikazan i 'Rock Bozon', Bernardina Modrića. Političke, no za ovaj kontekst još i više tehnološke promjene svoje su tragove porazbacale po svim društvenim segmentima, pa tako i kulturnim te supkulturnim izdancima kojih je (riječka) rock scena nerazvojni dio. Koje su konkretne promjene s prodorom snažne informisanosti društva i napretka tehnologije nastale, koje su krenule nabolje, a koje nagore što se rock scene tiče, koje se mogućnosti otvaraju njezinim učesnicima, a na koje bi trebali što prije zaboraviti neka su od pitanja sa kojima se ovaj Modrićev film pokušava uhvatiti u koštac. Svoje mišljenje o stanju na sceni te budućnosti rock muzike u Rijeci daju brojni članovi sa i oko te scene (muzičari, promoteri, distributeri, urednici i producenti), dok se u dokumentarcu može čuti muzika bendova Moskva, Krematorium, Sunshine Madness, Chasing Nord, The Black Room i Jonathan", pojašnjeno je dalje.

Poslednje festivalske filmske večeri na repertoaru je "Riffs of Revolution", Jurice Hižaka.

"Riječ je o prvom dugometražnom filmu ovog režisera. Genijalni gitarist Ray čija muzika slušateljima daje natprirodnu fizičku snagu, suprotstavlja se Dr. Zempu, vlasniku agencije koja ubire muzički porez i teroriše građane. Oko Rayovog benda Razor Jet okuplja se pokret otpora. Kako bi uništio pokret otpora, Dr. Zemp i njegova sestra Niniva, inače vlasnica producentske kuće 'Sloboda Records', kuju pakleni plan da unište 'rokenrol mojo' Razor Jeta komercijalizacijom i razvodnjavanjem njihove muzike te da ih pretvore u boy-band", zaključuju iz organozacije "Nektar OK festa".

Uskoro će biti predstavljeni i novi sadržaji koji će uz sjajan muzički program, svim posjetiocima donijeti još jedno nezaboravno festivalsko iskustvo na Tjentištu, a sve informacije o aktulenoj punudi i festivalskim paketima dostupne su na zvaničnoj stranici festivala www.okfest.net/#booking.

