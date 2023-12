Klim Šipenko: Volim da snimam filmove sa Milošem Bikovićem

Ruski reditelj Klim Šipenko je izjavio danas da mu je snimanje filma "Sluga 2", čije je srpska premijera sutra u Sinepleks Galeriji, bio podjednak izazov kao nastajanje ostvarenja "Izlazov" koje je snimljeno u svemiru, kao i da obožava da snima sa glumcem Milošem Bikovićem.

"Gledaoci su voleli prvi film 'Sluga' i bila je laka odluka da snimim nastavak. Očekivanja su velika, ali kao reditelj ionako želiš da ti film iščekuju gledaoci. Sviđa mi se pritisak da napravim dobar nastavak, pružim ljudima ono što su voleli u prvom dijelu i nešto novo u nastavku", rekao je Šipenko Tanjugu.

Komedija "Sluga" (2019) sa Bikovićem u glavnoj ulozi bio je najgledaniji film svih vremena u Rusiji, a Šipenko je dodao da je dao sve od sebe da bi gledaoci rekli da je drugi film bolji, pogotovo što mu je to prvi rediteljski nastavak u karijeri.

U prvom filmu Biković je igrao razmaženog mladića koji se u svojevrsnom rijalitiju našao nesvesno u ulozi sluge u selu iz prošlosti u Rusiji.

U nastavku Biković, u sličnim lažiranim okolnostima carske Rusije u vrijeme Napoleonovog rata 1812. godine, nastoji da pomogne razmaženoj Katji koju igra Aglaja Tarasova.

"Centrani mehanizam filma je kako da promijenimo djevojku? Muškarci prokušavaju promeniti žene čitavo vrijeme, da budu onakve kako mi to mislimo, ali u životu obično nismo uspješni. Film nam daje mogućnost da zamislimo da je to moguće. Ne kažem da je to bolje. To je priča o ženi iz muške perspektive", naveo je reditelj.

Nakon prvog dijela smještenog u malo rusko selo, Šipenko je shvatio da u "Slugi 2" mora slikom zahvatiti više, a to mu je pružilo vrijeme Napoleonski ratova kao "vrlo zanimljivo i sinematično razdoblje u ruskoj istoriji", puno dvorova i balskih dvorana.

"Bio je lak izbor da se preselimo u predivne balske dvorane i da akcioni dio filma obogatimo ratom i Napolenom samim. Naravno, na komičan način, kao i sve u filmu", napomenuo je Šipenko.

Pored dvoje glavnih glumaca podjelu filma čine i Ivan Ohlobistin, Aleksandar Samojlenko, Marija Mironova, Olga Dibceva, Natalija Rogožkina, Sofija Zajka, Pavel Derevjanko i mnogi drugi, a Šipenko ističe da mu je ovo treći film sa Bikovićem, i nada se da će "uraditi još deset zajedno".

"Volim da radim sa njim. Shvatio sam da će biti jedan do glumaca sa kojim želim da radim i da će biti zvijezda. To se desilo. Ima raspon glumačkih boja koje koristi i menja ih na vrlo lak i darovit način. Dobro izgleda, duhovit je i pametan. Odlična kombinacija za vodećeg glumca", ocijenio je reditelj.

Šipenko je napomenuo da je za njega svaki film novi izazov, kao u slučaju "Izazov" (2023), prvog ostvarenja snimanog u svemiru, pošto je sa glavnom glumicom Julijom Peresild boravio na Međunarodnoj svemirskoj stanici.

"Snimanje 'Sluge 2' je bilo podjednako teško kao i snimanje u svemiru. Svi misle, uradio si prvi film, drugi 'Sluga' će biti lakši. Ne, drugi je bio težak zbog razmjera. Nisam ranije radio prizore balskog plesa i bilo je teško da ih snimam", naveo je Šipenko.

Prema njegovim riječima, u kinematografiji je snimljeno dosta scena plesa, ali rijetko su dobre, jer su teške za snimanje, a i njemu su predstavljale izazov, kao i ratne scene sa dosta vojnika, pucnjave, topova i konja.

Upitan kako vidi u budućnosti ulogu vještačke inteligencije u filmskoj industriji, Šipenko je rekao da će biti "opšte korišćena kao sjajno oruđe", a da filmski radnici tek trebaju da nauče kako da je uključe u proces.

"Učiniće rad lakšim i produktivnijim. To je nova tehnologija. Kao mobilni telefoni koji su izveli revoluciju", ocijenio je Šipenko.

"Sluga 2" je već imao svjetsku premijeru u Moskvi, a srpske bioskope ulazi 4. januara 2024. godine.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.