Klišei otkrivaju da franšize ostaju bez ideja

Kritičari sedme umjetnosti se slažu da u današnje vrijeme industrija filmova se svodi na to ko će ugrabiti najviše novca pomoću već poznatih likova i dobrano iskorištenih franšiza. Svi ti potencijalni nastavci trebalo bi da imaju svježe ideje kako bi privukli publiku u bioskope, ali to nije uvijek slučaj.

Vijest da će neki film dobiti još jedan nastavak može obradovati publiku ako želi da vidi još od svog omiljenog lika ili omiljeni svijet. Isto tako, postoje oni trenuci kada se publika nada da je to posljednje što je od njih vidjela baš zato što scenaristi i reditelji više ne znaju koju priču da ispričaju. To se može prepoznati po nekim karakterističnim klišeima i postupcima koji samo bacaju ljagu na sve dobro što je ta određena franšiza donijela do tada.

Premještanje radnje u svemir

Kada se čini da više ne postoji adekvatno mjesto radnje neke franšize, često se može desiti da se nastavak smjesti u svemir. Čini se da će sve biti još više zanimljivo i futuristički, ali to uopšte ne mora da bude činjenica. Poznati primjeri su "Džejson iks sa ubicom na svemirskom brodu" i "Operacija Svemir", u kojoj Džejms Bond istražuje nove horizonte.

Uvođenje sina ili kćerke

Neke franšize su se otegle toliko dugo da su njihove zvijezde ostarjele i više ne djeluju tako agilno sposobno kao ranije. Tada na scenu stupaju njihovi sinovi ili kćerke koji nikada ranije nisu bili spomenuti, ali koji su daleko fizički spremniji. To smo vidjeli u filmovima "Dobar dan da se umre muški" i "Indijana Džons i kraljevstvo kristalne lobanje".

Hibridno čudovište

Mnogi holivudski filmovi oslanjaju se na popularnost glavnog čudovišta. Takva stvorenja moraju biti sve opasnija u nastavcima, što je nekada veoma teško. Kada ne znaju kako to da riješe, scenaristi ubacuju hibridnu varijantu poznatog stvorenja i nadaju se da će to biti dovoljno. Jedan od prvih primera je "Osmi putnik: Uskrsnuće", a nedavno "Svijet iz doba jure: Uništeno kraljevstvo".

Izobilje nostalgije

Kada nestane kreativnosti, nostalgija je uvijek tu, što znaju i holivudski studiji. To može biti ponavljanje nekih čuvenih scena ili povratak glumaca kojeg je publika voljela u prethodnim dijelovima filma. Sedma epizoda serijala "Ratovi zvijezda" možda je i najbolji primjer za ovo, kao i peti dio "Terminator" serijala.

Famozni "ribut"

Možda i najveći znak da nešto nije u redu sa franšizom je potreba da ona počne ispočetka. Tada kao da se pritiska dugme za restart i sve što je bilo do tada se više ne važi. To je najtipičnije za sveprisutni superherojski žanr, tako da publika ne zna koliko puta je pogledala smrt Betmenovih roditelja ili Spajdermenovog ujka Bena.

Priča o lošem bratu ili sestri

Jedan od glavnih aspekata dobre priče je negativac koji zainteresuje gledaoce i u čijim okršajima sa glavnim junakom publika uživa. Često se desi da su oni napisani tako da su u pitanju braća ili sestre glavnih junaka, čak i blizanci. Iako to ponekad može da ima smisla, učinjeno je toliko puta da sada više djeluje kao očaj nemoći nego kreativni postupak u scenariju.