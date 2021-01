Kloris Ličman preminula u 94. godini

Legenda Holivuda, Kloris Ličman, dobitnica Oskara i Emija, preminula je u 94. godini.

U karijeri koja se protezala sedam decenija, Kloris se proslavila ulogom u sitkomu The Mary Tyler Moore Show, u ulozi Filis Lindstrom koja joj je donijela 2 Emija, kao i jedinstvenu spin-off seriju Phyllis, prenosi Telegraf.rs

Njena televizijska karijera će se nastaviti sve do 2010-ih godina, u toku koje je osvojila 8 Emija, sa nevjerovatne 22 nominacije, što je rekord koji dijeli sa glumicom Džulijom Luis-Drajfus.

Kloris je posljednju nominaciju stekla 2011. za seriju Raising Hope, u kojoj je igrala u čak 83 epizode.

Godine 1971. zaigrala je u, danas kultnom ostvarenju Pitera Bogdanoviča, The Last Picture Show, a rola joj je donijela Oskara za sporednu žensku ulogu.

Ličman je uspješno sarađivala i sa Melom Bruksom, pojavivši se u ostvarenjima Young Frankenstein i History of the World, Part 1.

Dominirala je u svakoj sceni u kojoj bi se pojavla, a to uključuje one iz ostvarenja Butch Kassidy and the Sundance Kid, High Anxiety, Troll in Central Park, Iron Giant, Bad Santa, Sky High, Beerfest i Croods.