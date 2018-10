Knjiga žalosti u Jugoslovenskoj kinoteci

BEOGRAD - Povodom smrti dive jugoslovenskog glumišta publika će u Svečanoj sali Jugoslovenske kinoteke imati prilike da pogleda "WR Misterije organizma", Dušana Makavejeva iz 1971. godine, najavili su iz Jugoslovenske kinoteke, a večeras od 18 časova biće otvorena i Knjiga žalosti.

Već sutra u 18 časova, gledaoci će moći da pogledaju film "Prekobrojna", Branka Bauera iz 1962, a u 20:30 ostavrenje "Poseban tretman", Gorana Paskaljevića iz 1980. godine za koji je Milena nagrađena na filmskom festivalu u Kanu.

Sve projekcije u Kinoteci, kao i obilazak, u maju ove godine otvorenog legata Milene Dravić i Dragana Nikolića, su besplatne.

Od 1. do 5. novembra u Kinoteci će biti upriličena velika retrospektiva filmova u kojima je Milena ostvarila nezaboravne uloge, među kojima su: "Vrata ostaju otvorena", "Čovek nije tica", "Hasanaginica", "Devojka", "Rondo", "Nije lako sa muškarcima", "Sutjeska"... i mnogi drugi.

Knjiga žalosti biće otvorena u Jugoslovenskoj kinoteci, večeras od 18.00 časova, pred početak projekcije filma "WR Misterije organizma".

Svi zainteresovani moći će da se upišu u knjigu žalosti u Jugoslovenskoj kinoteci, svakog dana od 8.00 časova ujutru do 22.00 časa, do petka, 19. oktobra do 22.00 časa.

Nakon petka knjiga žalosti postaće sastavni dio zbirke legata Milene Dravić i Dragana Nikolića u Jugoslovenskoj kinoteci.