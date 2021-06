Ko je ostavio čuvenu šolju u "Game of Thrones"?

"The Last of the Starks" - četvrta epizoda u osmoj i poslednjoj sezoni "Igre prestola", emitovana je prije nešto više od dvije godine. Osjećaj je da je prošlo mnogo više, ali jedna stvar iz te epizode je do danas ostala nerazjašnjena.

Naime, tokom scene "potukli smo Vojsku mrtvih i ubili Noćnog kralja, sada se svi opijaju i divljaju", šolja kafe vidi se na stolu za kojim sjedi Deneris Targarijen.

Šolja (ne iz Starbaksa) je na kraju uklonjena iz epizode i jedan od producenata serije zvanično je dao izjavu o tome šta se dogodilo, ali ne prije nego što je scena pretvorena u mim i počele da pljušte optužbe ko je stvarno kriv.

Sofi Tarner (Sansa) prvo je osudila Emiliju Klark (Deneris) zbog toga što nije uklonila šolju prije nego što je uprla prstom u Kit Harington (obično je kriv Džon Snou), dok su fanovi serije vjerovali da je Tarner kriva.

Emilija Klark je kasnije u šali tvrdila da je Konlet Hil (Varis) zaslužio da bude prozvan zbog toga, ali je on negirao krivicu. Pa, ko je ostavio šolju?

U video intervjuu za "TheSkimm" Emilija Klark je odgovorila na pitanje koji joj je omiljeni jutarnji napitak:

"To nije Starbaks, spojler, odgovorila je. Ponoviću da ostane zabilježeno: nije bila moja. Gledam u tebe, Dene Vajse."

Klark proziva producenta D.B. Vajsa, koji se pojavljuje u sceni, zajedno sa koproducentom Dejvidom Beniofom, kao jedan od "dvije stotine statista" koji "pomalo liče na 'Metallica tribute bend'", kako ih je opisala.

Dakle, njena teorija je vjerodostojna.

