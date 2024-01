Ko je ove godine nominovan za nagradu "Zlatne maline"

Brojni glumci nagrađeni Oskarom, uključujući Michaela Douglasa, Helen Mirren, Mela Gibsona i Russell Crowea, ponovo su nominovani za svoje uloge, ali za Zlatne maline.

44. dodjela Zlatnih malina, koja je stavila fokus na najgore u prošlogodišnjim filmovima, objavila je svoje nominacije dan prije nominacija za nagradu Oskar.

Mirren je nominovana za najgoru glavnu glumicu u filmu “Shazam! Fury of the Gods”, dok je Crowe nominovan za najgoreg glavnog glumca u ulozi “Papinog egzorciste”. Gibson i Douglas su u konkurenciji za sporedne uloge u filmovima “Confidential Informant” i “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

“Expend4bles” Sylvestera Stallonea, četvrti u akcionoj franšizi, dobio je najviše nominacija, čak 7.

“Exorcist: Believer” i “Winnie the Pooh: Blood and Honey: Blood and Honey” imaju po pet nominacija.

U kategoriji najgore glumice našle su se i Selma Hayek za ulogu u filmu “Meg2: The Trench”, kao i Jennifer Lopez za ulogu u filmu “The Mother”.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.