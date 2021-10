Ko je sve bio agent 007

Najnoviji film o Džejmsu Bondu "No Time To Die" konačno je stigao u bioskope, čime će putovanje Danijela Krejga kao agenta 007 biti završeno i na njegovo mjesto će doći drugi glumac. Iako njegova zamjena još uvijek nije objavljena, šanse su do sada uglavnom bile u korist glumca iz "Venoma" Toma Hardija.

Ljudi nastavljaju da nagađaju o tome kome sljeduje čuvena uloga, a nju je čak šest glumačkih legendi igralo do sada - i svako od nas ima omiljenog Bonda.

Šon Koneri

Reditelj Terens Jang je povjerio ulogu Koneriju, koji je tada bio malo poznat glumac iz Škotske i bivši bodi-bilder. Naučio ga je svemu - kako da hoda, priča i čak jede u maniru Džejmsa Bonda, čiji je lik želio da oživi na ekranima. Prvi Bond je bio seksi i harizmatičan, što je vrlo očigledno čim vidite scene iz 1962. godine.

Džordž Lejzenbi

Lejzenbi je često potcijenjen u ulozi Bonda. On je iz Australije, po mišljenju mnogih nije neki glumac i u ulogu Bonda je ušao direktno iz svijeta modelinga i reklama. Lejzenbi je bio tužni Bond i po tome je bio pravi pionir koji pritom izgleda fenomenalno, ali utisci ljudi su da nije bio ništa više od toga.

Rodžer Mur

Mur je po mišljenju mnogih bio idealan Džejms Bond u svakom pogledu. Šarmantan, sa manirima na mjestu, znao je sa ljudima i šarmirao je ne samo na filmu, već i među publikom koja ga je gledala. Fanovi Bonda tvrde kako nijedan prije ni kasnije nije bio kao Rodžer Mur.

Timoti Dalton

Džejms Bond sa hladnim srcem koji je, paradoksalno, baš svojim distanciranim stavom pridobio publiku. Bio je sušta suprotnost od Rodžera Mura, čija je izvedba bila dosta emotivnija. Daltonov Bond je bio više vojnik nego plejboj.

Pirs Brosnan

Mnogima neprikosnoven i omiljen. Pirs Brosnan je ponudio svijetu kulturu i šarm kod agenta 007 na jednom višem nivou. Pucnjava je kad gledate njega izgledala previše lako i čak elegantno, pa ni Danijel Krejg u očima obožavalaca nikad nije uspio da ga zasjeni

Danijel Krejg

Danijel Krejg se odmah prilagodio - čuveni smješak i misteriozni nastup je već na njegov prvi film oduševio publiku. On je bio kul Bond i to ga je izdvojilo od svih drugih. Bio je tu duže od bilo kojeg drugog Bonda - čak 15 godina. Možda nam je zato toliko teško da se oprostimo od njega.

(B92)