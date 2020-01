Koje serije ćemo obožavati u 2020. godini?

Eksplozija produkcija novih serija obezbijedila je dosad najveći izbor TV gledaocima, tako da se od 2020. očekuje mnogo toga.

Nove produkcije redovno izbacuju nove serije, ali ni tradicionalni emiteri još ne odustaju - oni možda nemaju toliko novca kao onlajn platforme, ali se trude da to nadomjeste kvalitetom.

Kraj bitke se ne nazire, što je dobro za sve koji uživaju u serijama.

Pred vama je zato 10 serija koje vas očekuju u 2020. godini:

Sva stvorenja velika i mala (All Creatures Great and Small)

Originalna BBC-jeva verzija serije bila je veliki hit tokom sedamdesetih i osamdesetih u Velikoj Britaniji. Serija prati živote grupe veterinara u jednom jorkširskom selu, a riječ je o priči nastaloj u nizu romana Džejmsa Heriota. Novu verziju serije sada snima Kanal 5, a povodom 50 godina od objavljivanja prve knjige - Samo kad bi mogli da govore (If Only They Could Talk).

Avenija 5 (Avenue 5) - Skaj

Armando Januči, autor sitkoma Potpredsjednica (Veep) i The Thick of It, sada u Aveniji 5 istražuje svemir. Priča se dešava u ne tako dalekoj budućnosti, na svemirskom brodu čiji kapetan je Hju Lori. U seriji glume Džoš Gad i Niki Amuka Bird. Tokom snimanja je bilo i problema - požar je uništio jedan od glavnih setova za snimanje, ali su autori uspjeli da sve završe na vrijeme. Serija se očekuje 22. januara.

Zaliv (The Bay) - ITV

Ovog puta riječ je kriminalističkoj drami i to drugoj sezoni. Radnja se dešava u priobalnom gradu Morekambeu u kojem pratimo život i rad detektivke Lise Armstrong. Armstrongova je ovog puta uvučena u niz događaja oko šokantnog ubistva. Danijel Rajan, koji igra inspektora Tonija Mening, i Lindzi Kolson (Peni Armstrong) su tu i u drugoj sezoni.

Belgravija (Belgravia) - ITV

Na šestodjelnoj seriji ponovo su zajedno radili scenarista Džulijan Felouz i tim zaslužan za čuvenu Dauntonsku opatiju. Priča počinje u predvečerje Bitke kod Vaterloa i prati kako su dešavanja iz te nedjelje u narednim decenijama uticala na londonsku elitu. U seriji glume Filip Glenister i Alis Iv.

Dječaci (Boys)

Priča počinje 1981. godine i prati odrastanje trojice mladića i njihove najbolje drugarice Džil. Kako godine prolaze, na njihove živote, ali i ljude oko njih, sve više utiče HIV virus. Oli Aleksander iz benda Years & Years igra glavnog lika Ričija. Autor serije je Rasel T. Dejvis, koji je na Kanalu 4 već napravio veliki uspjeh serijom Totalno kvir (Queer As Folk).

Kruna (The Crown)

Da, stiže i četvrta sezona priče o britanskoj kraljici Elizabeti, koju ponovo igra Olivija Kolman. U 2020. godini seriji se priključuju brojni poznati glumci i likovi - Džilijan Anderson će igrati premijerku Margaret Tačer, a Ema Korin princezu Dajanu.

Doktor Hu (Doctor Who) - BBC

Ponovo se vraća čuveni Doktor Hu. Tačnije - doktorka. Gospodara vremena ponovo igra Džodi Vitaker, a najavljen je i povratak niza klasičnih negativaca iz franšize Doktor Hu. Prva sezona sa Džodi Vitaker u ulozi Doktora Hua izazvala je dosta pažnje, ali je gledanost tokom deset epizoda polako opadala.

Drakula (Dracula)

Stiven Mofat i Mark Gatis napravili su veliki uspjeh novom verzijom Šerloka Holmsa.

Ovog puta na male ekrane vraćaju čuvenog vampira, nastalog iz pera Brama Stokera. Serija će imati tri epizode, koje će biti emitovane tri dana u nizu.

Ubiti Iv (Killing Eve)

Prva sezona serije Ubiti Iv izazvala je dosta pažnje te 2018. godine. Sada stiže nastavak. Riječ je o trileru koji je glumicama Džodi Komer i Sandri O doneo niz nagrada - među kojima Baftu, Emi i Zlatni globus.

Serija je imala ogromnu gledanost širom svijeta, što treću sezonu čini jednom od najiščekivanijih u 2020. godini.

Na dužnosti (Line of Duty)

Kraj pete sezone policijske drame bio je jedan od najgledanijih u 2019. godini, tako da su očekivanja pred šestu sezonu prilično velika. Međutim, ne zna se gotovo ništa o samoj priči - verovatno će biti nastavljena potraga za korumpiranim visokim zvaničnikom policije. Ono što je poznato jeste da se u šestoj sezoni vraćaju svi glavni glumci, a pridružiće im se Keli Mekdonald kao detektivka Džoan Dejvidson.

