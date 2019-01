Koji Ratovi zvijezda su najbolji film?

Ratovi zvijezda su obilježili pop kulturu još od 1970-tih pa do danas.

Do sada je snimljeno 10 filmova. Neki su bolji, a neki lošiji. Postoje i dva filma van glavne priče.

E pa evo liste najboljih i najgorih. Očekivano, Empire strikes back (Imperija uzvraća udarac) ubjedljivo je na prvom mjestu po rejtingu. Najgori je Attack of the clones (Napad klonova), piše Domino magazin.

10 ATTACK OF THE CLONES

9 THE PHANTOM MENACE

8 SOLO: A STAR WARS STORY

7 RETURN OF THE JEDI

6 THE FORCE AWAKENS

5 ROGUE ONE

4 REVENGE OF THE SITH

3 THE LAST JEDI

2 A NEW HOPE

1 EMPIRE STRIKES BACK