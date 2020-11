Kolege se opraštaju od Nadarevića: Njegov odlazak je gubitak za regiju

Senad Bašić za legendarnog Mustafu Nadarevića kaže kako mu je bio poput oca. Bio je njegov najdraži kolega i uživao je u svakom trenutku u kojem su imali priliku sarađivati i družiti se.

Raditi sa Mustafom je bila privilegija i čast, istakao je Bašić. Sa legendarnim glumcem sarađivao je više od 20 godina, te je izrazito potresen viješću o njegovoj smrti.

"Radili smo zajedno još od mojih studentskih dana. Snimi smo 'Nafaku', 'Kod amidže Idriza', 'Savršen krug', 'Lud, zbunjen, normalan'... Ni sa kim nemam toliko zajedničkih projekata. Ni sa kim nisam tako dugo i intenzivno sarađivao. Zbližili smo se, bili smo kao otac i sin. Bilo je tu smijeha, suza, briga, radosti...", emotivno govori glumac.

Bašić ističe kako je danas izgubio člana porodice, ali i kako ga je zvao "Tajo". Nadarevića će pamtiti kao čovjeka koji je živio za svoj posao.

"U potpunosti je bio posvećen poslu koji je radio. Time me zarazio, naučio me da čovjek mora cijelog sebe posvetiti poslu da bi uspio napraviti nešto vrijedno. Odlazak takve veličine je veliki gubitak za regiju", zaključuje on, prenosi Klix.ba.

Bašić već neko vrijeme nije dio serije "Lud, zbunjen, normalan". Ipak, uprkos napuštanju uloge u seriji nije prekinuo kontakt sa Nadarevićem. Posvetio se poslu na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, kao i brizi za bolesnog oca koji ima 86 godina i boluje od leukemije.

Sarajevski glumac sa slovenačkom adresom i frontmen grupe Bombaj štampa Branko Đurić Đuro oprostio se od kolege i velikog glumačkog uzora Mustafe Nadarevića koji je preminuo danas u Zagrebu.

Nedugo nakon vijesti o smrti jednog od najvećih bosanskohercegovačkih glumaca današnjice, Đuro je napisao nekoliko dirljivih rečenica.na svom Instagram profilu.

"Zbogom dragi druže. Hvala za sve životne, ljudske i glumačke lekcije koje si mi dao. Beskrajno sam tužan što si otišao i sretan sam što sam te poznavao i imao čast družiti se i raditi s tobom. Čuli smo se prije par dana i žao mi je da ti to tada nisam rekao - bio si moj idol", napisao je legendarni glumac, zvijezda Nadrealista, filma "Ničija zemlja" i sarajevskih teatarskih bina.

Dva glumca su sarađivala na mnogim projektima, a neki od najpoznatijih su filmovi "Ničija zemlja", "Kuduz", "Miris dunja" i drugi.

Poznati glumac Enis Bešlagić oprašta se od legende regionalnog glumišta Mustafe Nadarevića uz osvrt na dugogodišnje druženje i rad na brojnim projektima.

Bešlagić u početku kratkog razgovora govori kako nas je u 2020. napustilo mnogo velikana, što je stvorilo velike praznine na sceni.

"Jedan sam od rijetkih koji su imali sreću dijeliti s njim vrijeme, kadar i prostor. Odrastali smo na njihovim ulogama i igrama. Bio je sjajan glumac, a preživio je tragediju, prerano je izgubio suprugu. Živio je svoju tugu i svoju bol koje nikada nije pokazivao", govori Bešlagić.

Od poznatog glumca se oprostio i Emir Hadžihafizbegović, glumac i direktor Kamernog teatra 55.

Danas u 12 sati na bolji svijet preselio je veliki čovjek i glumac. Moj uzor i moj brat. Moj glumački alter ego, Mustafa Nadarević, napisao je na zvaničnom Emir Hadžihafizbegović.

Hadžihafizbegović je podsjetio kako je počelo prijateljstvo dva velika glumca.

"Prije skoro 40 godina radili smo prvi put u filmu "Otac na službenom putu" Emira Kusturice. Kasnije ćemo raditi još nekoliko filmova. Svakako je film Pjera Žalice "Kod amidže Idriza" najznačajniji poslije "Oca". Radili smo u Sloveniji, Hrvatskoj, Makedoniji, kakva je to glumačka veličina bila... Radili smo 12 godina kultnu seriju "Lud zbunjen normalan" i roman se može napisati sa tog seta koji je trajao toliko godina", naveo je on.