Kolege se u suzama i nevjerici opraštaju od Mire Furlan

Mnoge kolege, dramski umjetnici i muzičari opraštaju se danas od preminule glumice Mire Furlan po društvenim mrežama, svi u nevjerici i šoku.

Čuveni američki filmski magazin "Verajeti" takođe se oprostio od slavne glumice gdje su istakli da je Furlan najpoznatija po holivudskim ulogama Delen u naučno fantastičnoj seriji "Babylon 5" i kao lik Daniel Ruso u popularnoj TV seriji "Izgubljeni" (Lost).

"Bila je čast poznavati je... uživati u njenoj umetnosti... radovati se uspesima 'tamo daleko'... nemam reči... samo misli za Gorana i Marka", zapisao je muzičar Dejan Cukić na Facebooku, pružajući utjehu njenom mužu - reditelju Goranu Gajiću i sinu.

"Snaga, iskrenost, blagost, upornost, dostojanstvo, i suptilan umetnički izraz. O, kako sam tužna. Zbogom, divna ženo", reči su glumice Tatjane Venčelovski takođe na ovoj društvenoj mreži. Napisala je da je Furlan podršku, ljubaznost i ideje delila nenametljivo i od srca, a da od svojih neslaganja nije pravila dramu.

"Imala je stav, mir, ranjen pogled, divan osmeh, i neku tihost anđela", navela je Venčelovski dodajući i snagu, iskrenost, blagost, upornost, dostojanstvo i suptilan umjetnički izraz.

Pjevačica i kantautorka Bojana Vunturišević postavila je na Facebook nalog samo citat same Furlan: "Ja sam bila od onih koji su zaista vjerovali u takozvano bratstvo i jedinstvo, ali ne samo naših naroda, nego svih ljudi na svijetu. I još uvijek vjerujem da je to jedina opcija za opstanak ljudske rase. Sve drugo vodi u nasilje, patnju i uništenje. Ne razumijem nacionalizam, ne vibriram na toj žici. Možda je to proizvod moga odgoja u obitelji koja je bila ateistička i antinacionalistička, možda je to proizvod moga etničkog sustava gdje je svaki moj djed i svaka baka bio druge nacionalnosti".

Glumica Suzana Petričević istakla je nezaboravne uloge u pozorištu preminule glumice uz emotivne riječi.

"Laku noć, Miki, lepoto, mrvo razuma u bezumlju, Petrunjelo, Ofelijo i mladosti moja.

Neka tvoja Zvezdica zablista iznad Donjeg grada, nek' obiđe Stradun, dobru svirku u Kulušiću pa nam dođi do Manježa na kavu... tamo gde smo se još uvek bezbrižno smejale.

Onomad, pre svega ovoga... S tugom se opraštam od tebe i želim ti sretan put", završava Petričević svoju posljednju poštu dragoj koleginici.

Dramaturg i direktor kulturne platforme i festivala Mikser Ivan M. Lalić, u svoje ime i Miksera napisao je na Facebook profilu: "Boli, nezamislivo. Otišla je poslednja, velika Jugoslovenka. Plačem. Mogu da zamislim kako je Goranu. Izdrži nekako. Tu smo, šta god da treba. Čuvaćemo te u našoj duši, u našim srcima. Tvoji Jugosloveni".

Onda je dodao riječi Mire Furlan - "Uvijek sam imala više simpatija za mostove, nego za zidove".

"Kakva tužna vest! Divna glumica! Počivala u miru", bio je kratak televizijski i pozorišni reditelj Miško Milojević (RTS).

Mnoge riječi velike glumice i spisateljice kruže internetom i po društvenim mrežama u obliku oproštaja njenih bliskih prijatelja, saradnika, kolega, koji su jednostavno zaćutali u ovoj situaciji i ostali bez teksta.

Jedan od upečatljivih odlomaka koji su zapisani kao riječi Mire Furlan je sljedeći:

"Što ako je ipak moguće napraviti izbor u situaciji u kojoj izbora navodno nema? Ma kako težak taj izbor bio i ma kakve da su posljedice po čovjeka? Sama ta pomisao je opasna po sistem i zato subverzivna. Ali upravo ta pomisao je možda jedini put do slobode".