Koliko je novca Kevinov tata potrošio u filmovima "Sam u kući"?

"Sam u kući" ste sigurno gledali i vjerovatno ste se zapitali: Koliko je novca potrošio Kevinom otac, gospodin Mekalister? Nikada nismo saznali čime se on uopšte bavi, a "Esquire" je napravio računicu koliko su ga koštale sve one stvari u filmu - od karata za avion i boravka po hotelima do naručivanja pice i svega što je Kevin koristio u nadmudrivanju sa dva nespretna lopova.

"Sam u kući", 1990

Petnaest avionskih karata iz Čikaga do Pariza, 11 ekonomske i četiri prve klase. Letjeli su American Airlinesom, a sve ih je kupio Kevinov tata i koštale bi 35.320 dolara. Ali, to su današnje cijene, koje su jeftinije nego prije skoro 30 godina.

Deset kutija pice Dostavljač im je naplatio 122,50 dolara, a danas bi koštale 228 dolara. Sve što je Kevin uništio u kući u prvom djelu serijala takođe košta. Prema procjeni "Esquirea", zamjena stepenica koje iz podruma vode u kuću, a koje je prekrio katranom i police u Bazovoj sobi koštale bi najmanje 1.500 dolara.

Ni nastavak nije bio jeftiniji.

"Sam u kući 2", 1992

Četrnaest od Čikaga do majamija, četiri za prvu i 10 za ekonomsku klasu. I u drugom dijelu su letjeli American Airlinesom, a sve karte bi ih koštale skoro deset hiljada dolara.

Noć u Plaza hotelu. Ako uzmemo da je Kevin tražio najbolju sobu i da ju je dobio, to je kraljevski apartman koji košta 30.000 dolara za jednu noć. Ali, kako je ta soba uglavnom rezervisana za VIP goste, vjerovatnije je da je dobio u jednosobni penthaus, koji za jednu noć košta 2.915 dolara. U vrijeme snimanja filma, vlasnik Plaze bio je Donald Tramp, koji se čak u jednom trenutku pojavljuje u lobiju hotela i razgovora s Kevinom, a direktorka hotela bila je njegova bivša supruga Ivana Tramp. Tramp je hotel 1995. prodao saudijskom princu.

S druge strane, Kevinova cijela porodica u Majamiju je u onom šugavom hotelu za spavanje za jednu noć potrošila 693 dolara.

Trinaest avionskih karata iz Majamija za Njujork. S obzirom da su to vjerovatno bile karte u jednom smjeru, koštale bi 1.872 dolara. Stric Rob je srećom renovirao kuću u Njujorku pa šteta koju je Kevin napravio se ne računa, ali neko je morao da plati onu pustu boju koju je potrošio. Jedna kanta košta 45 dolara, tako da je ukupni trošak za boju bio oko 1000 dolara.

Kako smo saznali na kraju filma, Kevin je na poslugu u sobu potrošio 967.43 dolara, a danas bi taj iznos bio oko 1.659 dolara. Kad gledamo sve skupa, Kevinov tata je samo u drugom dijelu filma spiskao 21.257 dolara na Kevinove svinjarije, tako da nije čudno da internetom kruži teorija da je Peter Mekalister mafijaš i da zato ima toliko novca.

