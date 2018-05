Koliko je, zapravo, plaćena trenutna holivudska elita?

Ako želite da danas snimite blokbaster sa glumcima kao što su Tom Hardi (u Venomu) ili Harison Ford (u Indijani Džons 5), moraćete da odriješite kesu, zapravo više kesa, piše IGN Adria.

Zapravo, šleper para.

U mnogo slučajeva je ovo istina, ali ponekad su ti honorari i skromniji, ako se mogu tako uopšte nazvati. Koliko zapravo zarađuje "startna postava" Holivuda?

Pa, Variety tvrdi da vrh holivudskog glumišta više ne diktira cifre koliko je to bio slučaj u "zlatnom dobu" za honorare, tj. tokom Devedesetih. No, to ne znači da nema izuzetaka kao što su Danijel Krjeg, Harison Ford ili Vin Dizel, koji su svjesni da film koji im se nudi nema ništa od specijalnih efekata, dobre radnje i sporednih talenata ako ga ne "pečatira" glavna zvijezda.

Bacite pogled na listu ispod - ove cifre nemaju veze sa kumulativnom zaradom glumca na godišnjem nivou. Ne ne, ovo su "samo" honorari koji su osigurali da se dotična zvijezda obaveže oko projekta. Neki filmovi su već iz bliske prošlosti, a neki se tek snimaju:

Daniel Craig - "Bond 25" (2019): $25 miliona

Dwayne Johnson - "Red Notice" (2020): $22 miliona

Vin Diesel - "The Fate of the Furious" (2017): $20 miliona

Anne Hathaway - "Barbie" (2020): $15 miliona

Jennifer Lawrence - "Red Sparrow" (2018): $15 miliona

Seth Rogen - "Flarsky" (2019): $15 miliona

Tom Cruise - "The Mummy" (2017): $11-$13 miliona

Harrison Ford - "Indiana Jones 5" (2020): $10-$12 miliona

Sandra Bullock - "Minions" (2015): $10 miliona

Leonardo DiCaprio - "Once Upon a Time In Hollywood" (2019): $10 miliona

Robert Downey Jr. - "Spider-Man Homecoming" (2017): $10 miliona

Kevin Hart - "Jumanji: Welcome to the Jungle (2017): $10 miliona

Chris Pratt - "Jurassic World: Fallen Kingdom" (2018): $8 miliona

Emily Blunt - "Jungle Cruise" (2019): $8-$10 miliona

Bryce Dallas Howard - "Jurassic World: Fallen Kingdom" (2018): $8 miliona

Tom Hardy - "Venom" (2018): $7 miliona

Ryan Gosling - "First Man" (2018): $6.5 miliona

Jack Black - "Jumanji: Welcome to the Jungle" (2017): $5 miliona

Michael B. Jordan - "Creed 2" (2018): $3-$4 miliona

Ethan Hawke - "The Purge" (2013): $2 miliona

Ove cifre imaju logike kada su u pitanju Dajan Džonson ili Vin Dizel, ali iznenađujuće je što Tom Kruz, jedan od najpopularnijih glumaca u čitavom svijetu, dramatično zaostaje za, recimo Danijelom Krjegom. Mada, iskreno, Krjeg odavno igra brutalnu igru multimilionskog cjenjkanja jer je više puta izjavio da mu je muka od Bonda, ali studio ga toliko želi u toj ulozi da je spreman da mu promijeni mišljenje sa čitavih 25 miliona dolara. Sa druge strane, podjednako je iznenađujuće da je Tom Hardi potpisao za Venoma "samo" za 7 miliona.

(novosti)