Kolin Farel otkrio koja uloga u karijeri mu je bila najizazovnija (VIDEO)

Irski glumac Kolin Farel igrao je u karijeri brojne likove, ali mu je ova uloga bila najteža i najzahtjevnija.

Priznao je kako mu je pripremanje za ulogu vojskovođe i cara Aleksandra Velikog bilo pravi izazov.

Kako prenosi Far Out Magazine, Farel je jednom u intervjuu za BBC otkrio da mu se ova uloga pokazala najizazovnijom u smislu pripreme i rada sa drugim likovima.

Ovaj film doživio je brojne kritike nakon izlaska u bioskopima, a Farel je priznao da se nakon lošeg rezultata koji je film ostvario osjećao kao loš glumac, prenosi B92.

"To mi je bio najveći izazov u životu. Volim izazove. Mislim da je udobnost najveći neprijatelj glumcu budući da je lagani put uvijek dostupan, nadam se da ga nikad neću prihvatiti. Sviđa mi se činjenica da je Aleksandar bio čovjek sa vizijom i ništa mu nije stajalo na putu da to postigne. Ne mislim da se ta vizija isključivo temeljila na pohlepi i želji za vlasništvom. Bio je strastven. Svi moramo imati strast u životu. Bio je to čovjek koji se na kraju umalo utopio u strasti i onome što je ta strast stvorila", rekao je Farel.

