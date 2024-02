Kolin Farel zbog jedne uloge posumnjao u svoje glumačke sposobnosti

Glumac Kolin Farel je otkrio da je nakon uloge u filmu "Alexander" iz 2004. godine počeo da sumnja u svoje glumačke sposobnosti.

Farel je mlad pristao da tumači lik "Aleksandra Velikog", a uz njega su se u filmu pojavila velika glumačka imena kao što je Anđelina Džoli i Entoni Hopkins.

Kada se film pojavio u bioskopima svi su očekivali veliki uspjeh i bili su sigurni da su odradili veliki posao.

Međutim, oni su bili sigurni da će film biti nominovan za Oskara, ali to se nije desilo.

"Očekivanja su opasna stvar. Kad kažem 'očekivanje' svi smo imali spremne planove. Svi smo rekli: "U redu momci, idemo na dodelu Oskara, ovo je sigurno, međutim onda su se pojavile kritike", izjavio je glumac.

Međutim, film je dobio više negativnih kritika, posebno upućenih Farelu. Nakon što su se pojavile brojne kritike na njegov račun, on je počeo da sumnja u svoje glumačke sposobnosti.

"Jedan za drugim pisali su mi da spakujem kofere. Pisali su Aleksandar Tupi, Aleksandar Dosadni, Aleksandar Neartikulisani, Aleksandar Slabi... Pomislio sam da sam s*anje, da sam us*ani glumac", rekao je Farel.

Iako reakcije na ovaj film nisu bile dobre, on je ostavio neizbrisiv trag u mnogim filmskim ostvarenjima kao što su "The Banshees of Inisherin", "The Batman", "The Gentlemen", "Miami Vice", "The Way Back" i mnogi drugi, piše "Far Out Magazin", prenosi b92.

