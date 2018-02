Komemoracija Nebojši Glogovcu u ЈDP: Aplauz od 15 minuta odjekivao salom

BEOGRAD - Komemoracija Nebojši Glogovcu počela je u 11 sati u Јugoslovenskom dramskom pozorištu, trajala je nešto više od sat vremena, a završena je gromoglasnim aplauzom preminulom glumcu koji je trajao 15 minuta. Velikan srpskog glumišta biće sahranjen danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju, a opelo počinje u 14 časova.

Građani, kolege i članovi porodice počeli su da se okupljaju u velikom broju ispred Јugoslovenskog dramskog pozorišta nešto prije 11 sati. U holu ispred sale postavljena je velika crno-bijela fotografija proslavljenog glumca.

U prvom redu na komemoraciji su članovi porodice, Glogovčeva prva supruga Mina Glogovac sa sinovima Gavrilom i Milošem, kao i njegova druga žena Milica Šćepanović.

Salu su ispunile Glogovčeve kolege među kojima su Dragan Bjelogrlić, Gordan Kičić, Danica Maksimović, Radoš Bajić, Vesna Čipčić, Tanja Bošković, Srdan Golubović, Dragan Petrović Pele, Nikola Kojo, Vlasta Velisavljević, Voja Brajović... Prisutan je i ministar kulture u Vladi Srbije, Vladan Vukosavljević.

Među okupljenima je i Vasil Hadžimanov, proslavljeni džez pijanista.

Na početku komemoracije emitovan je monolog Glogovca iz predstave "Hamlet".

Direktorka ЈDP, Tamara Vučković Manojlović, pozvala je na minut ćutanja. Ona je podsjetila da će glumac nedostajati najviše svojim sinovima, kćerki, porodici...

- Bio je veliki, svi smo to oduvijek znali. Slijedio je svoj talenat - riječi su kojima je Vučković Manojlović započela govor.

- Bila je radost i privilegija slijediti svaki tvoj korak - nastavila je kroz suze direktorka ЈDP.

O Glogovcu je sljedeći govorio pozorišni reditelj Dejan Mijač, dok su se u sali čuli jecaji.

- Upoznao sam ga dok je bio dječačić sa velikim očekivanjem i nestrpljenjem. On je imao šta da kaže... Rastao je sve do trenutka kada ga prokleta bolest nije zaustavila. Јa to ne mogu da razumijem... Da se nije našla neka grupa koja bi rekla "Stop ovoj bolesti". Dragi moj, otišao si mlađi nego ikad i ostalo mi je da molimo gospoda da ti nađe tihi kutak u kome ćeš dosanjati svoj san. Zbogom Nebojša Glogovac - rekao je Mijač.

Mladi glumac Marko Јanketić zatim je pročitao pismo režisera Slobodana Unkovskog, dok su se u pozadini na velikom platnu smjenjivale slike iz pozorišnih predstava u kojima je Nebojša Glogovac igrao.

"Nismo stigli ni da ti mahnemo, dragi Nebojša"

"Glogovčev odlazak je pomjerio zgradu ЈDP-a, Pulska Arena se nakrivila..." naveo je u pismu Unkovski i završio sa: "Nismo stigli ni da ti mahnemo, dragi Nebojša".

Poslije inserta iz filma “Klopka“ govorio je reditelj Srdan Golubović.

- Nikad nije bilo potrebno ponavljati scene, nikad. Glogovac je za mene bio najveći glumac na svijetu. Zbogom, Glogi najtalentovaniji prijatelju! - rekao je.

Okupljenima se zatim video porukom obratio reditelj Aleksandar Popovski, koji je govorio o svom iskustvu rada sa velikanom srpskog glumišta.

Nakon toga, na komemoraciji je emitovan insert iz predstave "Hadersfild", a potom je na scenu izašao glumac Goran Šušljik i nastavio scenu - bez Nebojše Glogovca.

- A onda se spušta zavesa i ide aplauz za vječnost - rekao je kroz suze glumac.

Na scenu su zatim izašle Glogovčeve kolege sa klase: Nataša Ninković, Vojin Ćetković, Sergej Trifunović, Nela Mihajlović i jedan za drugim uputili posljednje pozdrave preminulom glumcu.

- Nije fer, prerano si otišao... Pokazao si nam kako se može biti svoj... Putuj vojvodo naš i sa anđelima budi - rekla je Nataša Ninković.

- Stari moj, sve mi nedostaje... Dobri moj u koje nebo da gledam... Sam si, i sam sam kume moj - rekao je Ćetković, inače vjenčani kum Nebojše Glogovca.

Na kraju komemoracije na binu je izašao cijeli anasmbl ЈDP-a i svi su, okrenuti ka fotografiji Nebojše Glogovca počeli spontano da aplaudiraju preminulom kolegi. Zatim se pridružila cijela sala i glasne ovacije su trajale 15 minuta.

Nebojša Glogovac biće sahranjen danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Opelo u Crkvi Sv. Nikole počinje u 14 časova.

Veliki srpski glumac Nebojša Glogovac preminuo je u petak, 9. februara u Kliničkom centru Srbije u Beogradu, poslije kratke i teške bolesti, u četrdeset devetoj godini.

"Odlazak Nebojše Glogovca tragičan je i nenadoknadiv gubitak ne samo za srpsko pozorište, film i televiziju, nego i za kulturni i javni život čitavog našeg podneblja, saopštila je njegova matična kuća, Јugoslovensko dramsko pozorište.

