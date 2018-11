Konačno imamo datum izlaska finalne sezone Igre prijestola

HBO danas je objavio tizer u kojem najavljuje dugo očekivanu osmu, a ujedno i posljednju sezonu jedne od najboljih serija na svijetu. Tako će finalna sezona početi sa prikazivenjem u aprilu 2019. godine.

Osma sezona će, inače, biti i najkraća do sada - imaće samo šest epizoda.

HBO je ovu informaciju o datumu emitovanja potvrdio uz tizer koji predstavlja rekapitulaciju dosadašnjih važnih momenata u "Igri prestola".

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH