Konačno stigao trejler za posljednju sezonu "Kuće od papira"

Tvorci popularne kriminalističke serije "La Casa de Papel" (Kuća od papira) objavili su trejler pete sezone, koja će ujedno biti i posljednja. Ovoga puta serija će biti podijeljena u dva dijela od po pet epizoda, koje će se prikazivati ​​u razmaku od tri mjeseca.

Trejler započinje snimcima bande koja je sada zatvorena u centralnoj banci Španije više od 100 sati. Uspjeli su spasiti Lisabon (koju glumi Itziar Itunjo), ali njihov najmračniji trenutak je pred njima nakon što su izgubili jednog od svojih.

Video takođe prikazuje kako je Profesora (Alvaro Morte) uhapsila inspektorka Siejra (Najva Nimri) i po prvi put on nema spreman plan bijega.

"100 sati se činilo kao 100 godina", govorio Tokio opisujući trenutno stanje u traileru, u kojem Profesor takođe otkriva da je spremnik oborinskih voda otkriven te kako pukovnik Tamajo sprema svoju vojsku da uđe u banku Španije.

"Predaja nije opcija", piše u opisu zvaničnog postera pete sezone koji je objavljen na Twitter profilu serije.

Službeni sinopsis pete sezone nagovještava razvoj događaja i nove borbe koje se mogu vidjeti i na trejleru.

"Taman kad se čini da ništa drugo ne bi moglo poći po zlu, na scenu stupa neprijatelj koji je mnogo moćniji od svih s kojima su se suočili: vojska. Bliži se kraj najveće pljačke u istoriji, a ono što je počelo kao pljačka pretvoriće se u rat", piše u sinopsisu.

Surrender is not an option. La Casa de Papel / Money Heist Part 5, Vol 1 premieres September 3 pic.twitter.com/tknwTN3of9