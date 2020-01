Koronavirus očerupaće svjetske bioskope za milijardu dolara

Odluka Pekinga da otkaže proslavu Nove godine u Kini zbog pojave koronavirusa imaće veliki uticaj i na zaradu na bioskopskim blagajnama u cijelom svijetu. Toliku da neki analitičari smatraju da je 2020. već uništena za filmove.

Naime, otkazivanje proslave podrazumijeva i to se da u ovom periodu, kada se u Kini troše velike količine novca, brojni filmovi neće pojaviti u bioskopima. Očekuje se da blagajne na globalnom nivou izgube preko milijardu dolara, s obzirom da je Kina drugo najveće filmsko tržište u svijetu.

"Toliko je filmova najavljeno za ovaj period, da čak i sa kasnijim premijerama, neće biti moguće savladati ogroman gubitak. Ne možemo se oporaviti ove godine, čak ni ako Kina odloži premijere nekih filmova", kažu izvori portala Deadline. Lani je tokom novogodišnjih praznika zarada na filmovima u Kini iznosila oko 5,8 milijardi juana (što je oko 836 miliona dolara), dok je u februaru ta cifra iznosila oko 11,1 milijardi juana ili 1,6 milijardi dolara.

Iako je prošlogodišnji profit bio jedan od rekordnih i nije se očekivalo da se ponovi (s obzirom na manjak filmova koji zarađuju mnogo i brzo), epidemija u Kini odraziće se negativno i na svjetsko tržište. Tim prije što su postojala su predviđanja da će kinesko tržište postati dominantnije od sjevernoameričkog u 2020. godini.

Zbog koronavirusa bi bioskopske dvorane u Kini mogle da ostanu zatvorene i tokom februara. Vrlo je moguće da će zbog toga Kina odložiti prikazivanje holivudskih filmova do daljenjeg, kako bi domaćim naslovima dala više šanse da zarade jednom kada virus više ne bude prijetnja. To znači da će "Dulitl", "Priča o braku" ili "Male žene" biti pomjerene u nedogled, a sve bi to moglo da se odrazi i na Diznijevu igranu verziju "Mulan", za koju se pretpostavljalo da će biti pravi hit u Kini. "Mulan" bi u bioskopima širom svijeta trebalo da se nađu u martu.

"Američki filmovi biće pogođeni. Nedostatak blokbastera dovešće do toga da manje filmova bude prikazano u narednih nekoliko mjeseci, kao i toga da se datumi premijera pomjeraju, tako da će mnoge filmove gledaoci iz Kine vidjeti preko piraterije. Kada se piraterija jednom zapati, niko poslije toga neće ni doći u bioskop", kaže izvor Deadline.

Iako niko nije mogao da predvidi epidemiju koja će odnijeti živote ljudi, industrija bi iz ovoga mogla da nauči važnu lekciju - staviti sve potencijalne hitove u kratak vremenski period možda nije bila najbolja poslovna ideja.

Stopirani i kineski filmovi u inostranstvu

Sa repertoara je povučeno sedam filmova za koje se očekivalo da će u novogodišnjem periodu donijeti veliku zaradz na blagajnama. Veliki gradovi kao Vuhan i Huangang su pod blokadom, kao i bioskopi u njima. Još uvijek se ne zna da li se epidemija može proširiti i na ostatak ove ogromne zemlje.

Premijere kineskih filmova poput "Detektiv iz Kineske četvrti 3" ("Detective Chinatown 3") ili "Spašavanje" ("The Rescue") takođe su stopirane i van matične zemlje. Kako ovo ne važi za festivale, piraterija ostaje velika briga. U međuvremenu oglasile su se i produkcijske i distributerske kuće.

"Sigurnost kineske publike je naš glavni prioritet. IMAX podržava odluku da se novogodišnje premijere filmova odlože i vjeruje da je to najbolja odluka u ovoj nesrećnoj situaciji. Mi smo i dalje uzbuđeni zbog naših filmova, s obzirom na to koliko je pretprodaja dobro prošla. Očekujemo da ovi filmovi budu objavljeni 2020. godine i da će interesovanje publike za ove fimove ostati veliko. Naše misli su sa narodom Kine, kojima želimo da što prije nađu rješenje za ovaj problem i u zdravlju proslave Kinesku Novu godin", rekli su iz IMAX-a.

"Zbog trenutne zdravstvene situacije u Kini, CMC Pictures su odlučili da odlože bioskopsku premijeru filma "The Rescue", kako u Kini, tako i u inostranstvu. Zdravlje i bezbjednost publike su od najveće važnosti za nas i mi želimo da uradimo sve što je u našoj moći kako bi smanjili potencijalnu izloženost u ovom kritičnom periodu", rekli su iz CMC Pictures.