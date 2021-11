Krejg prije 15 godina planirao da završi sa Bondom

Danijel Krejg je u novoj Tašenovoj knjizi, koja otkriva sve o snimanjima svih Bondova, otkrio da je posljednji nastup u ulozi Džejmsa Bonda planirao prije 15 godina kad se priključio franšizi prvim filmom "Kazino Rojal".

Britanski glumac je u novoj knjizi "The James Bond Archives: No Time To Die Edition" napisao kako je producentima rekao da želi da bude ubijen, nakon što je kraj posljednjeg filma "Nema vremena za umiranje" bio strogo čuvana tajna.

"Ovo je prvi put da smo dijelove scenarija sačuvali tajnim", rekli su.

Krejg je uredniku knjige rekao: "Kad sam počeo kao Bond u 'Kazino Rojalu', jedna od prvih rasprava koje sam vodio s Barbarom i Majklom bilo je da me ubiju."

Producenti Barbara Brokoli i Majkl G. Vilson otkrili su da su imali ideju da Bond dobije kćerku Spektru, ali na kraju su odustali.

(B92)