Krimi drama snimana u Srbiji i Hrvatskoj dobila Emi

BBC-jeva visokobudžetna gangsterska krimi serija "MekMafija" ("McMafia"), nastala prema dokumentarnoj knjizi britanskog novinara, osvojila je nagradu za najbolju dramu na 47. dodeli međunarodnih Emi nagrada u Njujorku.

U pitanju je serija koja je gledaoce mahom privukla zato što govori o ruskim emigrantima u Londonu, "gangsterima u bankarskim odjelima", ali i zato što je, osim u prestonici Velike Britanije, mahom snimana u gradovima Hrvatske.

Zagreb u nekim scenama glumi Prag, a u drugima čak i Moskvu. Zagrebačka Klinička bolnica Dubrava glumi rusku bolnicu, a noćni klub "Johann Frank" je u seriji klub u "Tel Avivu". "MekMafija" se snimala i u Splitu, Opatiji i na Pagu, iako se nijedna priča u seriji zapravo ne događa u Hrvatskoj.

Tu su beogradske Terazije, Knez Mihailova, Ruzveltova, Luka Beograd, Zemun... I nisu samo lokacije ono što je najbitnije već i to što u odjavnoj špici piše da je seriju finansirala i Vlada Srbije.

Serija je inspirisana dokumentarnom knjigom "McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld" iz 2008. godine. Autor je britanski novinar Miša Gleni, koji je radio za "The Guardian" i BBC. Gleni je pratio različite mafijaške organizacije širom svijeta, razgovarajući istovremeno sa žrtvama, policijom i samim kriminalcima.

Serija prati Aleksa Godmana (Džejms Norton), sina ruskog mafijaša koji je odrastao u Velikoj Britaniji i živi u Londonu. Njegovi roditelji Dimitri (Aleksej Serebrjakov) i Oksana (Marija Šukšina) žive u Moskvi, a on u Londonu vodi investicioni fond sa svojom djevojkom Rebekom (Džulijet Rajlans). Aleks je odlučan u tome da se odmakne od mafijaškog porijekla, no uskoro se zapetlja u vrlo čudne poslove koji ga bace u svijet organizovanog kriminala.

Ogromna očekivanja pala u vodu

Za seriju su date velike pare i ona spada u jednu od najskupljih projekata britanske produkcije u posljednjih nekoliko godina.

No, kada je prošle godine počela da se prikazuje visoka očekivanja producenata survala su se nakon samo nekoliko epizoda. Samo prvu epozodu je gledalo 5,6 miliona, a glavni glumac Džejms Norton je već viđen kao novi Džejms Bond. Tri epizode kasnije - dva miliona gledalaca promijenilo je kanal kada je počela.

Razlog za pad interesovanja je možda priča, pisali su tamošnji mediji, navodeći da su gledaoci na Twiteru pisali da je radnja "spora i dosadna".

Emi međunarodne nagrade dodijeljene su sinoć

Sudeći po sinoćnoj nagradi, Muđnarodna akamija televizijskih umetnotnosti i nauke ne misli tako. Na gala večeri u Njujorku dodijeljeno je 11 Emi statua za serije koje nisu snimane u Sjedinjenim državama, kao i dvije specijalne nagrade. Biralo se između 44 nominacije iz 29 zemalja, a ovo su dobitnici:

"McMafia" - za najbolju dramu, Ujedinjeno kraljevstvo

"Dance or Die" - za najbolji umjetnički program, Holandija

Haluk Bilginer - za najbolju mušku ulogu u seriji "Şahsiyet" ("Osoba"), Turska

Marina Gera - za najbolju mušku ulogu u seriji "Örök Tél" ("Vječna zima"), Mađarska

"Bellingcat -Truth in a Post-Truth World" ("Belingkat - Istina u post-istinitom svijetu") - za najbolji dokumentarac, Holandija

"Falco" - za najbolji udarni program u ne-engleskom govornom području, SAD

"The Real Full Monty: Ladies' Night" - za najbolji zabavni program koji se snima bez scenarija, Ujedinjeno kraljevstvo

"Hack the City" - za najbolju kratku seriju, Brazil

"La Reina del Flow" - za najbolju telenovelu, Kolumbija

"Safe Harbour" (Sigurna luka) - za najbolju miniseriju, Australija

Specijalne nagrade dodijeljene su voditeljki Kristijani Amanpur, domaćici noćnog programa "Amanpur". Nagradu joj je dodijelila manekenka Iman.

Glumac Kolet Hil dodelio je specijalnu nagradu Dejvidu Beniofu i Denu Vajsu, kreatorima serije "Igra prestola".

(Telegraf.rs)