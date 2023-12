Kristijan Bejl i Bredli Kuper ponovo zajedno na filmu

Holivudske zvezde Kristijan Bejl i Bredli Kuper ponovo će sarađivati u novom projektu, filmu “Best of enemies”.

Ovu vijest plasirao je holivudski novinar Džef Snajder i po njoj film će biti inspirisan knjigom “Best of Enemies: The Last Great Spy Story of the Cold War” pisaca Gasa Rusoa i Erika Dezenhola.

Kuper bi trebalo da igra CIA agenta Džeka Plata, dok je Bejlu namijenjena uloga njegovog ruskog kolege, KGB agenta Genadija Vasiljenka. U pitanju je istinita priča, a radnja je smještena u 1978. godinu, u vreme Hladnog rata, kada njih dvojica stižu u Vašington. Glavni zadatak im je da navedu suparnika da izda svoju državu. Međutim, ono što se dogodilo niko nije očekivao. Njih dvojica su postali prijatelji koji su uradili nevjerovatne stvari.

Kuper, prenosi Snajder, takođe namjerava i da režira ovaj film, a borbu za prava, navodno, vode najveći studiji i striming servisi, uključujući Netfliks i Epl. Scenario će adaptirati Erik Voren Singer koji je poznat kao jedan od scenarista filma “Top Gan: Maverik”.

Bejl i Kuper su već sarađivali u drami sa elementima crnog humora, filmu “Američka prevara” iz 2013. godine, prenosi b92.

