Kritičari: "House of the Dragon" dostojan nasljednik "Igre prijestola"

Stigle su prve ocjene nove HBO-ove serije "House of the Dragon" i sa sigurnošću se može reći da ima puno razloga za uzbuđenje, a neki kritičari čak tvrde da je bolja od serija "Igra prijestola" i "Breaking Bad".

Premijera serije zakazana je za 21. avgust, a radnja se odvija u doba kad Targerijenovi vladaju Vesterosom. Ponajviše će se vrteti oko predaka Deneris Targarjen - princeze Renire i princa Demona Targarjena, koje će glumiti Ema Darsi i Met Smit. Nemilosrdnog lorda Corlisa Velarijona, koga još nazivaju The Sea Snake, odigraće Stiv Touzen, dok će lik Alisent Hajtauer glumiti britanska glumica Olivija Kuk.

Kada je trejler za seriju izašao ranije ovog mjeseca, obožavaoci su bili oduševljeni, a mnogi su rekli da bi "House of the Dragon" mogao da iskupi HBO za razočaranje nastalo zbog posljednje sezone "Igre prijestola". A ako je vjerovati ranim osvrtima kritičara, gledaoci s pravom imaju visoka očekivanja.

"Pilot serije House of the Dragon vrlo uvjerljivo objašnjava svoj kontekst u odnosu na Igru prijestola, predstavlja njegove ključne likove i prikazuje središnji sukob serije. Lako je pratiti premijeru sa živim bojama i detaljnom teksturom. Za sada apsolutno dostojan nasljednik", napisao je na Twitteru kritičar "The Wrapa" Brendon Kac.

"Nisam znala koliko mi je nedostajala tematska pjesma Igre prijestola sve dok je nisam čula večeras na premijeri House of the Dragona! Ta prva epizoda je fantastična! Jedva čekam da vidim što je sljedeće. Držim palčeve da se ne ponovi zadnja sezona Igre prijestola", rekla je kritičarka Ket Kombs.

"Za one koji su znatiželjni u vezi sa serijom, bez spojlera, mogu reći da je ono što mi se doista sviđa činjenica da još uvijek djeluje epski u opsegu dok priča osobnu i intimnu priču o jednoj porodici, prikazujući i njihovu ljubav i disfunkcionalnost", rekla je kritičarka Collidera Christina Radish.

"Nasilna! Šokantna! Epska. Bolja od Igre prijestolja i Breaking Bada. HBO je to opet napravio. Ovo nije samo još jedna fantastična serija, to je najbolja serija ikada napravljena! Odlična akcija i muzika takođe", rekao je Indiewireov filmski kritičar na Twitteru.

"Nije mi se svidjela zadnja sezona Igre prijestolja. Uopšte. Ali priznajem da je premijera serije House of the Dragon stvarno dobro napravljena i svakako ću nastaviti da gledam. Nakon što se epizoda završila, prikazali su prošireni pregled sezone i izgleda super", rekao je glavni urednik Collidera Stiven Vejntrob.

