Kuća u kojoj je rođen Hari Poter i dalje na prodaju

Kuća iz 14. vijeka u engleskom mjestu Lavenham u okrugu Safok gde je navodno rođen slavni čarobnjak Hari Poter iz knjiga Džoan Rouling i dalje je na prodaju godinu dana od kada je objavljen oglas.

To staro zdanje opisano je u knjizi "Hari Poter i Relikvije smrti: Prvi dio" kao mjesto gde je Lord Voldemor ubio roditelje čarobnjaka, prenijela je britanska televizijska mreža BBC na svom sajtu.

Kuća je na prodaju od prošle godine s cijenom od skoro milion funti.

Agent za nekretnine rekao je da kuća još nije našla pravog kupca.

Jedna od najočuvanijih srednjovjekovnih kuća u tom dijelu zemlje, pojavljuje se i u filmovima o Hariju Poteru.

Zdanje je nekada pripadalo porodici De Ver koja je u Srednjem vijeku bila druga najbogatija porodica u Engleskoj poslije kralja.

