"Kuća zmaja": Šta je do sada poznato o spin-of seriji "Igre prijestola"?

Vijest o novoj HBO-ovoj seriji, koja pripada svijetu "Igrara prijestola", došla je samo nekoliko sati nakon što je HBO otkazao drugi, prethodno najavljeni, spin-of te serije.

Serija će biti bazirana na knjizi Džordža Martina "Vatra i krv", a zvaće se "Kuća zmaja".

Knjiga "Vatra i krv" izašla je 2019, a radnja prati istoriju kuće Targarjena, odnosno predaka Deneris, i njihovu borbu u građanskom ratu. Projekat bi, za sada, trebalo da ima samo 10 epizoda, a radnja je smještena oko 300 godina prije događaja glavnog serijala "Igre prestola".

Ideja je da će "Kuća zmajeva" postepeno dovesti do radnje novog serijala "Ples sa zmajevima". U toj seriji će se obraditi jedan od većih događaja u istoriji kraljevstva, koji je doveo do građanskog rata između dve frakcije kuće Targarjena. Ali za sada nije poznato kada bi "Kuća zmajeva" mogla da se pojavi.

"Od zastrašujućih tajni istorije Vesterosa do pravog porijekla Bijelih šetača, misterija Istoka pa sve do legende Starkova, samo je jedno sigurno - to nije priča za koju mislimo da znamo sve", rekao je Džordž Martin, autor serijala knjiga "Pjesma leda i vatre".

(b92)