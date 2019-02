Kultni filmovi koji nisu bili nominovani za Oskara

Svake godine kako se bližimo dodjeli Oskara, polemiše se da li su neki filmovi zaslužili nominaciju za najprestižniju nagradu Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka. Međutim, ukoliko pogledate 90 godina dugu tradiciju ovog priznanja, iznenadićete se jer pojedini kultni filmovi nisu čak ni nominovani ni u jednoj kategoriji Oskara.

Za početak, na dugoj listi filmova koji nisu nominovani za Oskara ni u jednoj kategoriji nalaze se "Američki psiho" (American Psycho, 2000), "Isijavanje" (The Shining,1980), "Ulični psi" (Reservoir Dogs, 1992), i "Noć vještica" (Halloween,1978).

Američki psiho

Čuveni triler režiserke Meri Haron iz 2000. godine nije dobio nijednu nominaciju za Oskara, uprkos, prema mišljenju mnogih, maestralnoj glumi Kristijana Bejla koji u filmu tumači lik psihopate Patrika Bejtmena. Ipak, Bejl će kasnije, 2010. godine biti nagrađen Oskarom za najbolju sporednu ulogu za film "Bokser" (The Fighter, 2010).

Isijavanje

Vjerovali ili ne, jedan od najboljih horora svih vremena, nije dobio nijednu nominaciju za Oskara. Legendarni film Stenlija Kjubrika iz 1980. godine, rađen po istoimenom romanu Stivena Kinga, ne samo da je ostao uskraćen u kategoriji režije, već i glume, s obzirom na to da je glavni lik Džeka Torensa povjeren Džeku Nikolsonu, čije scene iz ovog filma nikako nećemo zaboraviti.

Ulični psi

Ovaj film je debi slavnog reditelja Kventina Tarantina. Uprkos tome što se danas nalazi na svim filmskim top listama, 1992. godine važio je za nezavisni film za koji je malo njih čulo. Ipak, za ovo ostvarenje Tarantino je osvojio nekoliko nagrada kritike i publike na raznim festivalima, ali nije dobio nijednu nominaciju za Oskara.

Vrelina

Oskar nominacija u slučaju ovog akcionog trilera (The Heat, 1995) izmakla je ne samo režiseru i scenaristi filma Majklu Menu, već i glavnim glumcima Robertu de Niru i Al Paćinu. Film o profesionalnim pljačkašima banaka osvojio je srca publike, ali, nažalost, to se nije poklopilo sa glasovima za nominaciju za Oskara.

"Noć Vještica"

Ne bi se moglo reći da Akademija nema praksu nagrađivanja horor filmova, s obzirom na to da su ranije nominovani filmovi "Kad jaganjci utihnu" (The Silence of the Lambs, 1991) i "Istjerivač đavola" (The Exorcist, 1973). Ovaj američki nezavisni horor film reditelja Džona Karpentera iz 1978. sa Donaldom Plezensom i Džejmi Li Kertis u glavnim ulogama prvi je u serijalu filmova istoimenog naziva. Prema mišljenju publike, ovaj film kotira se vrlo dobro na različitim listama kada su u pitanju filmovi ovog žanra.

Veliki Lebovski

"Veliki Lebovski" (The Big Lebowski, 1998), kultna krimi komedija u režiji braće Koen takođe se nalazi na ovoj listi. Glavne uloge u filmu tumače Džef Bridžiz, Džon Gudman i Džulijen Mur.

Bilo jednom u Americi

"Once Upon a Time in America" (1984), krimi film Serđa Leonea, sa Robertom de Nirom i Džejmsom Vudsom u vodećim rolama, ostao je uskraćen za prestižnu filmsku nominaciju. Zanimljivo je da je film diskfalifikovan u kategoriji muzike iz filma zato što je Varner Bros (Warner Bros) zaboravio da unese kompozitorovo ime u skraćenu verziju filma namijenjenu američkom tržištu.

Staze slave

"Staze slave" (Paths of Glory, 1957) je američki ratni film Stenlija Kjubrika sa Kirkom Daglasom u glavnoj ulozi. Ovo je još jedan u nizu Kjubrikovih ostvarenja koja nisu nominovana za Oskara. Inače, sam Kjubrik je četiri puta nominovan, ali nikada nije osvojio Oskara za režiju.

Dodir zla

Film Orsona Velsa iz 1958. (Touch of Evil), nije bio prihvaćen od samog početka, te je ovo najvjerovatnije razlog zašto nije nominovan. Inače, jedan od najboljih glumaca svih vremena zaslužan je za scenario i režiju ovog filma, u kojem i sam igra.

Velika vrelina

"The Big Heat", u bivšoj Jugoslaviji poznat i kao Velika hajka, je američki crno-bijeli kriminalistički film snimljen 1953. u režiji Frica Langa. Glavne uloge u filmu tumače Glen Ford, Li Marvin i Glorija Grejam, koji su takođe ostali bez prestižne nominacije.

Na ovom linku možete da pogledate koji filmovi još nisu nominovani za Oskara, nasuprot svim očekivanjima.

Inače, Akademija filmskih umjetnosti i nauka ima 5.835 članova. Glumci čine najveći dio glasačkog tela, brojeći 1311 članova (22%). Pravilo je da Akademija ne otkriva svoje članove, iako su 2007. u štampi bila objavljena imena onih koji su bili pozvani da se pridruže.

Ove godine 91. ceremonija dodjele Oskara biće održana u nedjelju 24. februara. u 17 časova, odnosno 25. januara u 2 sata ujutru po centralnoevropskom vremenu.