Kusturica: Svjetske imperije sijale sindrom razjedinjavanja među Slovenima

Svjetske imperije su u kontinuitetu sijale sindrom razjedinjavanja među Slovenima, a na ovim prostorima jedini su profitirali Albanci ujedinjujući teritorije pod svojim jezikom, izjavio je proslavljeni srpski režiser Emir Kusturica.

"Za razliku od Srba, oni se nikada nisu mogli nametnuti u kulturi, nauci ili makar u fudbalu, nisu postigli nešto što bi prema mjerilima racionalističkih civilizacija bilo pozitivno. Ali im je prvo činjeno, da Rusi ne bi stavili prst na obalu Dunava. Zatim su favorizovani kao destabilizujući faktor Južnim Slovenima. Tako je i danas", rekao je Kusturica.

On je naveo da je modernu dramu Srbije, latinsku nepravdu prema nama započeo još Napoleon. "Od njegovog vremena do danas njeguje se na Balkanu, bez prekida, južnoslovenski `nacionalizmi sudnjeg dana` svi zasnovani na ideji da moramo živjeti zavađeni", istakao je Kusturica. Prema njegovim riječima, tokom formiranja južnog dijela Habzburškog carstva, "podgajan je interes o razjedinjenju" i takvo stanje, u kojem je gotovo nemoguće djelovati kulturološki, i danas traje.

Pritom, kako je posebno istakao, "kultura je realan osnov postojanja naroda i pitanje opstanka male zemlje leži u kulturnom djelovanju".

Kusturica je poručio da Srbi imaju legitimno pravo da njeguju zavjetnu ideju kosovske legende i svoje naslijeđe jer ono ima kulturološku pozadinu.

"Republika Srpska je ishodište jednog rata, a pitanje njenog opstanka je pitanje ličnosti. Ko je taj ko će je sačuvati, a da pritom atributi njene kulture budu sačuvani", rekao je Kusturica, povodom nedavnih političkih nastupa Bakira Izetbegovića.

On je ukazao da "nije problem u tome što Latini, pravoslavni i muslimani žive zajedno".

"Naprotiv, pitanje je šta je većinski narod pred rat u BiH nudio i šta poslije rata nudi tim zajednicama. Odbili su Miloševića da budu saveznici , a pravoslavnima su ponudili reprizu Drugog svjetskog rata: hajde da vas ubijamo, pa ćemo vam se na kraju pridružiti ako se desi da izgubimo, kao 1945. godine", rekao je Kusturica.

On je istakao da su Alija Izetbegović i njegovi saveznici oživjeli ideju o šerijatu i da bi "danas Sarajevo bilo multietnički grad da to ne zavisi od ovih ljudi".

"Da je neko od Sarajeva htio da napravi multietnički grad, mogao je i u ratnom vihoru da zadrži Srbe i da ponudi rješenje a ne da ih po Kazanima ubijaju, pa da im iz grada ode 150.000 ljudi jedne vjeroispovjesti. Da li je ponuda da ljude kao doktora Najdanovića skidaju gole, i da ih javno, kao što su njemu učinili, sunete pa ubiju", rekao je Kusturica.

On ističe da sadašnji član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović nastavlja dosljedno ideje svog oca "potpuno na istom kursu", a da je istina o Bakirovoj viziji Bosne isplivala prilikom pokušaja ubistva predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Srebrenici.

"To je Bosna u kojoj Srbi sebe ne bi mogli prepoznati. Dizajnirali su je čak bez sprskog jezika iz kog su rođeni ovi novi jezici, sa svojim novima imenima. Gdje smo mi tu? Gdje su tu Srbi?", upitao je Kusturica

Govoreći o Abdulahu Sidranu, koji je nedavno gostovao u Beogradu, Kusturica je rekao da je to "mrtvi kapital BiH".

"U Beogradu se, čujem, nedavno pojavio mrtvi kapital BiH. Ime mu je Sidran i on misli da je moral ono što se mora", rekao je Kusturica.

On je naglasio da taj mrtvi kapital ima i svoju genezu."Od pisca zvučnih pjesama ušao je u film, gdje se nije dugo zadržao. On ima osobinu da je, po sopstvenom priznanju, sačinjen od 95 odsto straha i pet odsto čovjeka. A ja ne mogu da ne spomenem onu osobinu koja me je od njega razdvojila. Ovaj mrtvi kapital BiH nije se mogao udenuti u neku sistemsku vrijednost, jer sebi nije mogao ostati makar malo vjeran.

Da jeste, ne bi dolazio kod mene po 'pet glava' da popravi vid. Vid je spasio. Ali kako da jedna kultura prežali što je spasavanjem vida ostala bez -bošnjačkog Filipa Višnjića! Ovu smo štetu pretrpjeli i BiH i ja. BiH je dobila mrtvi kapital, a ja ostadoh bez pet glava", zaključio je Kusturica.