Ladies night u Cineplexxu Palas uz Mamma mia

Vrijeme je za rasplesani Ladies Night!

Mamma Mia! Here we go again je najiščekivaniji film ovog ljeta i jedini koji bi od kino sale mogao napraviti jedan pravi plesni podijum.

Pravi ljetni Ladies Night održaće se 19. jula uz premijeru filma Mamma Mia 2 sa početkom u 20 časova.

Hellena je pripremila sjajne poklone za sve naše posjetiteljke a Vinarija Jungić obezbjeđuje vrhunsko vino koje ćemo poslužiti u 19:30. Da veče bude još bolje, sa nama je i magazin Ljepota&Zdravlje, vjerni prijatelj svih dama.

Deset godina poslije filma Mama Mia! koji je zaradio više od 600 miliona dolara širom svijeta, vraćamo se na čarobno grčko ostrvo Kalokeri i uz potpuno novu i muziku zasnovanu na pjesmama popularne grupe ABBA. Glumačku ekipu iz prvog dijela obogatila je Lili Džejms (Pepeljuga, Vozač) u ulozi mlade Done.

Ulogu Done i ovoga puta tumačiće jedna od najboljih glumica ikada, dobitnica Oskara, Meril Strip, zajedno sa Džuli Valters kao Rozi i Kristin Baranski u ulozi Tanje. Amanda Sejfrid i Dominik Kuper i u nastavku su Sofi i Skaj, dok se Pirs Brosnan, Stelan Skarsgard i oskarovac Kolin Firt vraćaju ulogama potencijalnih Sofinih očeva, Sema, Bila i Herija. Radnja filma nas vraća naprijed - nazad kroz vrijeme kako bismo vidjeli na koji način su se gradili odnosi među likovima kakvi su danas.

Ulaznice za Ladies night su u prodaji a film je i na redovnom repertoaru od 19. jula u terminima 16:40, 19:00, 20:00, 21:15, 22:15.