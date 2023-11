Lana Del Rej i Nik Kejv u novoj seriji "The New Look"

Inspirisana stvarnim događajima, serija “The New Look” bilježi dešavanja koja prate priču modnih ikona Kristijana Diora, Koko Šanel i njihovih vršnjaka kako se suočavaju sa izazovima Drugog svjetskog rata

“The New Look”, nova istorijska dramska serija na Apple TV+, prikazaće takođe izvedbe Lane Del Rej, Metju Hilija, Nika Kejva, Perfume Geniusa, Floresa Velša, Bleachersa, Beabadoobeeja i drugih.

U ovoj seriji, Ben Mendelson igra ulogu Diora, dok Žilijet Binoš preuzima ulogu Šanel. Osim toga, glumi i Mejsi Vilijams u ulozi Katerine Dior, Džon Malkovič u ulozi Lusijena Lelonga, Emili Mortimer u ulozi Else Lombardi i Kles Beng u ulozi Spaca, prenose Vijesti.me.

Dobitnik Gremija Džek Antonof bavio se imerzivnom i modernom zvučnom podlogom serije koja uključuje reinterpretacije poznatih pjesama perioda od početka do sredine 20. vijeka.

Antanof je prije sarađivao sa mnogim muzičarima na snimanju njihovih pjesama, uključujući saradnju sa Lanom Del Rej na “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, zajedno sa prethodnim nastupima s Hilijem i drugima.

Mnogi ga smatraju vrlo željenom figurom u muzičkoj industriji, njegovi poduhvati u produkciji postali su jedna od najprepoznatljivijih njegovih postignuća.

Nedavno je Antonof sarađivao sa Čarlijem XCX-om na stvaranju novih pjesama za nadolazeći pop muzički film “Mother Mary” sa En Hatavej i Majklom Koelom u istaknutim ulogama. Umjetnici su preuzeli uloge tekstopisaca i producenata filma, za koji se očekuje da će biti pop-centrirana drama koja se vrti oko izmišljenog muzičara.

“The New Look” stiže u februaru 2024. godine

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.