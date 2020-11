Lašana Linč prva žena i crnkinja koja glumi agentkinju 007

Lašana Linč će glumiti prvu žensku agentkinju 007 i crnkinju u predstojećem filmu o Džejmsu Bondu "No Time To Die". Prošle godine pojavile su se spekulacije o njenoj ulozi, što je dovelo do brojnih reakcija ljudi koji su negodovali, jer nisu spremni prihvatiti žensku tajnu agentkinju.

Pojedini su pogrešno protumačili da će Linčova biti sljedeći Džejms Bond, ali će ona ostati pri svom liku Nomi, dok će joj 007 samo, vjerovatno, privremeno "predati štafetu".

"Sedam dana brisala je svoje aplikacije na društvenim mrežama, meditirala i nije vidjela nikoga osim porodice, tješeći se spoznajom da agresivni komentari u suštini nisu lični", napisala je novinarka magazina "Harper's Bazaar" u svom profilu o Lašani Linč.

Nakon brojnih tekstova, ali i spekulacija, oglasila se i sama glumica.

"Da je u pitanju još jedna crnkinja, reakcije bi bile iste, postojali bi isti napadi, isto zlostavljanje. Moram se podsjetiti da se razgovor odvija i da sam dio nečeg što će biti revolucionarno", kazala je Linčova.

Prema onome što su prenijeli mediji, njen lik Nomi preuzima 007 špijunsko kodno ime kada Džejms Bond (Danijel Krejg) nestane nakon događaja iz filma "Spectre".

Linčova je rekla da je blisko sarađivala s koscenaristicom filma Fibi Voler Bridž kako bi Nomi imala svježu žensku perspektivu za muški fokusiranu franšizu.

Lašana će biti prva djevojka i prva crna glumica koja će u cijeloj 57-godišnjoj istoriji špijunske sage na ekranu igrati 007 agenta.

Prvi Bond film "Doctor No" objavljen je 1962. godine i od tada su muškarci uvijek igrali vodeće uloge: Šon Koneri, Džordž Lejzenbi, Rodžer Mur, Timoti Dalton, Pirs Brosnan i Danijel Krejg ušli su u ulogu specijalnog agenta MI6.

Zanimljivo je da je proizvođač franšize Barbara Brokoli ranije odbacila mogućnost pojavljivanja žene na ekranu u ulozi 007, ali to je bilo prije dolaska scenaristkinje Fibi Voler Bridž.

Koliko je ovo muška franšiza, iako se stvari mijenjaju, potvrđuje i izjava Danijela Krejga. Kada su ga svojevremeno pitali da li smatra da bi njegovog junaka trebalo da igra žena, Krejg je rekao da želi da vidi takav napredak u industriji, ali da bi Bonda ipak trebalo da igra muškarac.

Najnoviji nastavak poznate franšize trebalo je u kinima da se pojavi ove godine, ali će zbog pandemije virusa korona "No Time To Die" u kina stići 2. aprila 2021. godine.