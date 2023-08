Lazar Dragojević voditelj ceremonije otvaranja 29. Sarajevo film festivala

SARAJEVO - Sarajevo film festival (SFF) biće otvoren u petak 11. avgusta svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu Sarajevo i nizom događaja koji će joj prethoditi, a čast da vodi svečanost otvaranja 29. izdanja festivala pripala je glumcu Lazaru Dragojeviću.

"Sarajevo je najljepše poglavlje u mom životu, grad kojem se uvijek vraćam. Sarajevo film festival za mene je najljepši događaj u godini, period kada grad ne spava i kada umjetnost vlada. Velika mi je čast i zadovoljstvo što je baš meni ove godine dodijeljena uloga voditelja ceremonije otvaranja, ne mogu ukratko opisati svoju radost, ona je ogromna", kazao je Lazar Dragojević.

"Lazar Dragojević rođen je u Podgorici 1996. godine. U osnovnoj školi učestvovao je na općinskim takmičenjima u poeziji, na kojim je osvajao prvo mjesto tri godine zaredom. Muzičku i baletsku školu 'Vasa Pavić' završio je 2014. godine. Njegov osnovni instrument bio je trombon. Na državnom takmičenju 2012. godine osvojio je 'Srebrnu liru'. Pored trombona svira i klavir, gitaru, kahon, ukulele i ud. Oduvijek je bio zainteresovan za sport. Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu upisao je 2016. godine u klasi profesora Senada Bašića i diplomirao 2020. godine", stoji u saopštenju SFF-a.

Dalje navode da je Dragojević ostvario uloge u filmovima "Take Me Somewhere Nice" Ene Sendijarević, "Sin" Ines Tanović, "Route-3" Thanasisa Neofotistosa, "Pun mjesec" Nermina Hamzagića i "Simpatija za đavola" Guillaumea de Fontenaya, te u TV serijama "Feria: Najmračnije svjetlo" kreatora Agustina Martineza i Carlosa Montera, "Branilac" Jelene Svetličić, "Then You Run" Roberta McKillopa i "Znam kako dišeš kreatora" Jasmile Žbanić i Damira Ibrahimovića. Igrao je i u pozorišnim predstavama "Ivanov" u režiji Andriya Zholdaka, "Osramoćeni" u režiji Dine Mustafića, "Ukroćena goropadnica" u režiji Dejana Projkovskog, "Djeca sunca" u režiji Jovane Tomić, "Pokojnik" u režiji Egona Savina i "Brod" u režiji Ane Đorđević.

"Sarajevo film festival s velikim zadovoljstvom ulogu domaćina otvaranja svake godine povjerava uspješnim regionalnim filmskim umjetnicima mlađe generacije sa željom da otkriva, podržava i promoviše mlade filmske profesionalce. U prethodnim izdanjima uloga domaćina svečane ceremonije otvaranja bila je povjerena glumicama Amili Terzimehić, Zani Marjanović, Vanesi Glođo, Aleni Džebo, Mariji Pikić, Belmi Salkunić i Heleni Vuković, te glumcima Dini Bajroviću, Igoru Skvarici, Albanu Ukaju, Erminu Bravi, Borisu Leru, Adnanu Haskoviću i Feđi Štukanu", zaključeno je u saopštenju.

Sarajevo film festival biće održan od 11. do 18. avgusta.