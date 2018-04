Leblank otkrio neprijatan detalj sa snimanja "Prijatelja"

Glumac Met Leblank je u emisiji Grejema Nortona otkrio najodvratniji trenutak sa snimanja “Prijatelja”.

Riječ je o epizodi iz šeste sezone, The One Where Ross Got Hight, kada Rejčel sprema urnebesnu kombinaciju deserta i jela s mesom, a Ros i Džoi glume da uživaju u "piti" koju je napravila.

Govoreći o toj sceni, Leblank navodi da je “pita” zapravo bila napravljena od banana i šlaga, što mu nije palo teško, sve dok nije saznao jedan detalj.

U toj epizodi, Džoi uživa u jelu, čak dio krade s Rosovog tanjira.

"Bilo je previše na njegovom tanjuru, počeo je da jede, ali nije mogao da pojede sve, počeo je da se smije, pa smo prekinuli scenu. Tada je jelo pljunuo na tanjir. Sjedio sam do njega, ali to nisam primijetio", objašnjava Leblank.

Nesvjestan šta se dogodilo, Leblank je nakon toga uzeo to parče sa Rosovog tanjira i pojeo kada su se kamere uključile.

"I snimamo ponovo. I jedem i završimo scenu. Nitko mi ništa nije rekao", nastavlja.

Istinu je saznao tek kad su gledali blupere. Sviđalo mu se šta vidi, ali mu je vrlo brzo nestao je osmijeh s lica, piše Index.

"Niko mi to nikad nije rekao?", pitao se.