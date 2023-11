Lečić: Moja duša neće zaboraviti Lauševića

Vijest o smrti Branislava Lečića pogodila je čitav region, a ovim povodom za oglasio se i glumac Branislav Lečić.

"Žarko je moj veliki prijatelj i kolega. Zajedno smo krčili put. Svi znate da smo igrali zajedno u 'Sivom domu', bili smo pandan dve iste stvari Šilja i Crni. Saosećao sam sa njim i sa svim drugima koji su stradali u toj strašnoj tragediji. Propatio je mnogo u životu. I tad, kad je bio u Americi bili smo na vezi, često smo razgovarali i znam da je vodio težak život. Radio je najrazličitije poslove", rekao je za Informer Lečić.

Kako kaže bilo mu je mnogo drago kad se vratio glumi jer je bio izuzetno talentovan.

"Najteže mi je što je otišao prerano i mnogo me plaši i rastužuje što odlaze ljudi koji po godinama nisu to zaslužili kao što je, na primer, Jagoš Marković. Videli smo se i čuli i poslednjih meseci, ali nismo mnogo pričali o njegovoj bolesti jer je on bio borac. Branio je život. Iznenadilo me je što je bolest ovako rapidno napredovala i što je tako brzo otišao. Moja duša ga neće zaboraviti", kaže Lečić.

