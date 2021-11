Ledi Gaga govori srpski u novom filmu

Ledi Gaga, odnosno Patricija Guči, u dijalogu sa svojim kolegom i glumcem Adamom Drajverom, koji je u filmu Mauricio Guči, odnosno njen bivši muž, njemu upućuje sljedeću rečenicu:

"Don't be such a kreten", odnosno "Ne budi toliki kreten", nakon čega joj Mauricio odgovara: "Don't call me kreten, sweety", odnosno "Ne nazivaj me kretenom, dušo".

Listajući Tik Tok srpski korisnici su svakako ostali oduševljeni čuvši da se u filmu o kojem ne prestaje da se govori i na kojem neke od glavnih glumaca čine neka od najpoznatijih imena svjetske kinematografije poput Džareda Letoa, Al Paćina i Salme Hajek i mnogih drugih, nisu mogli a da ne posumnjaju i istraže da li je u pitanju montaža, što ipak izgleda nije slučaj, prenosi b92.

Podsjetimo, film "House of Gucci" inspirisan je šokantnom istinitom pričom o porodičnoj imperiji svjetski poznatog modnog brenda Gucci, dok je radnja zasnovana na istoimenoj knjizi Sare Gej Forden.