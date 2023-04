Lejdi Gaga se rasplesala na legendarnim stepenicama (VIDEO)

Fotografije sa seta filma "Džoker 2" otkrivaju novi izgled Harli Kvin (Lejdi Gaga) dok pleše na legendarnim stepenicama iz prvog dijela - zajedno s Žoakinom Feniksom u kostimu.

Prva serija fotografija i snimaka sa seta prikazuje Harli Kvin u normalnoj haljini, hodajući uz iste stepenice po kojima je Artur Flck plesao u prvom dijelu filma. Zastaje i sama malo trčkara, prije nego što nastavi svojim putem.

Just like The Joker, Harley Quinn did a little dance on the stairs pic.twitter.com/Pgj3b32C8y — Lady Gaga Now (@ladygaganownet) April 1, 2023

Sljedeći set fotografija, međutim, donosi novi izgled Kvinove nakon što su prethodne fotografije otkrile prvi pogled na Gagu u punoj "ratnoj" odjeći.

spoiler lady gaga as harley quinn singing and dancing on the joker stairs pic.twitter.com/LN6gX65rKF — allure | joker 2 spoilers (@allurequinn) April 2, 2023

Ovoga puta kosa joj je puno kraća, a šminka razmazana. Ona je takođe s Džokerom, a dvojac izgleda kao da se razulareno zabavlja plešući zajedno niz stepenice. Čak možete čuti Gagu kako pjeva melodiju u jednom videu dok policija juriša stepenicama iza nje.

Lady Gaga and Joaquin Phoenix filming a musical scene on the set of Joker: Folie à Deux in New York. Source: @JustJared pic.twitter.com/89oBdMwxcP — Joaquin Phoenix Updates (@jphoenixupdates) April 3, 2023

Prethodne fotografije sa seta otkrile su kako Harli izgleda prestravljeno na ulici, kao i zvuk njenog pjevanja "Couple of Swells".

Lady Gaga and Joaquin Phoenix as Harley Quinn and Joker pic.twitter.com/4eozq2v9kv — Gaga Daily (@gagadaily) April 3, 2023

Tu je i snimka onoga što izgleda kao Arkam u plamenu i rekvizit koji spominje "Dent", što bi moglo odati umiješanost Harvija Denta, poznatog kao "Dvolični", u filmu, prenosi "Games Radar".