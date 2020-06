"Lihvar" - prvi srpski film nakon pandemije

Snimanje filma „Lihvar“ počelo je još 15. marta, a samo dan kasnije prekinuto je zbog pandemije. Ovo je prvo dugometražno ostvarenje reditelja Nemanje Ćeranića, poznatog po serijama "Švindleri" i "Grupa", kao i po kratkim filmovima "Stočar" i "Soba smrti".

Ekipa filma ponovo se okupila 21. maja i snimanje je trajalo zaključno sa 4. junom. Film je producirala mlada produkcijska kuća "TracktorFilm", na čijem čelu je producent Aljoša Ćeranić.

Ćeranić ističe da mu je najveći izazov predstavljao da okupi mladu, talentovanu ekipu i da se sve snimi za samo trinaest snimajućih dana, uz mnogo manji budžet nego što obično imaju srpski filmovi.

"Moram da istaknem da sam na filmu direktno sarađivao sa svojim bratom Nemanjom, što je izazov koji me je već dugo privlačio", dodao je Aljoša Ćeranić kojem je ovo prvi filmski projekat u kojem je, osim producenta, i izvršni producent i direktor filma.

"Lihvar" predstavlja kombinaciju kriminalističke drame i trilera i donosi priču o Mundiru, zelenašu, bivšem bokseru koji boluje od dijabetesa. Usled problema sa prijavama i pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja, Mundir je u procesu pokretanja legalnog posla: otvaranja teretane sa salom za aerobik i borilačke vještine. On želi da se povuče iz prljavog posla, ali to neće biti onoliko lako koliko on misli.

Film je u cjelini snimljen u Inđiji, rodnom mjestu braće Ćeranić, a opština Inđija bila je glavni finansijer filma.

Glavnu ulogu tumači Dušan Petković, a pored njega u filmu glume Strahinja Blažić, Branko Vidaković, Zlatan Vidović, Ivan Đorđević Džudi, Mladen Andrejević, Aleksandar Đurica, Tatjana Venčalovski i mnogi drugi.

Scenario potpisuje Strahinja Madžarević, direktor fotografije je Dušan Grubin. Pomoćnik reditelja je Dragan Nikolić, a scenografi Lara Buncić i Nikola Stojanović. Ćeranići nisu jedina braća koja su radila na ovom filmu - Aleksandar Dedakin je bio vođa snimanja, a Filip Dedakin glavni organizator.

Montaža filma je već u toku. Plan je da se postprodukcija završi do kraja avgusta, a premijera se očekuje tokom rane jeseni: pretpremijera će biti održana u Kulturnom centru u Inđiji, zatim slijede premijere u beogradskom Sava Centru, Zagrebu i Frankfurtu.

(RTS)