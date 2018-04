Linda Karter dobila zvijezdu na holivudskoj stazi slavnih

Američka glumica i muzičarka Linda Karter, najpoznatija po naslovnoj ulozi u popularnoj TV-seriji "Wonder Woman", dobila je u utorak zvijezdu na holivudskoj stazi slavnih, prenose američki mediji.

"Čini se nemogućim, ali ja sam u industriji zabave više od 50 godina", izjavila je Karterova te dodala kako je uživala u svemu tome.

"Ovo je dan koji nikada neću zaboraviti", zaključila je nekadašnja Miss svijeta SAD-a.

"Wonder Woman" je američka TV-serija temeljena na istoimenom stripu "DC Comics", koja se originalno prikazivala od 1976. do 1979. na programima mreža ABC i CBS.

Naslovnu protagonistkinju tumačila je Karterova, a njenog partnera LLajl Vagonera Stiv Trevor.

Serija je započela kao TV-film "The New, Original Wonder Woman", originalno emitovan 1975. godine. Uspjeh tog TV-filma, kao i još dva koja su slijedili, potakli su ABC da naruči snimanje redovne serije, koja je emitovana 1976.

Ona je doživjela veliku gledanost, ali je ABC zbog radnje smještene u doba drugog svjetskog rata i uz to vezanih visokih troškova produkcije, odustao od snimanja. Seriju je zbog toga preuzeo CBS koji je radnju smjestio u savremeno doba.