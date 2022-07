Lista 45 najduže emitovanih TV serija i emisija na svijetu

​Od dnevnih sapunica do kasnovečernjih humorističkih programa, serije i emisije su omiljeni "žanr" TV gledalca.

U nastavku teksta vam predstavljamo listu 45 najdužih serija i emisija u istoriji televizije tj. na svijetu.

Televizija je konkurentska industrija, tako da bi svaka TV serija koja se pojavi poslije prve sezone trebalo da se smatra srećnom jer se nastavlja.

Rijetko je kada je serija dovoljno popularna da preživi promjene u glumačkim ulogama, kulturološke promjene i godine zainteresovanosti gledalaca.

Sapunice su poznate po tome što prate komplikovane priče tokom više sezona.

Tako na primjer britanska serija Ulica krunisanja (Coronation Street ). Premijerno je prikazana 1960. godine i emituje se i dan-danas.

Opet, ako računate kao radio-dramu, sapunica Guiding Light (Usmjeravajuće svjetlo) tehnički je trajala duže. Nakon što je počela da se emituje 1937. godine, prešla je na televiziju 1952. i trajala je 57 godina do otkazivanja 2009. godine.

Na listi najdugovječnijih TV emisija nalazi se i nekoliko komedija. legendarni skeč show "Saturday Night Live", je na primjer premijerno prikazana 1975. Godine.

Najdugovječnija komedija po scenariju je Simpsonovi, koja je premijerno prikazana 1989. godine.

U nastavku pogledajte listu najdužih programa odnosno serija i tv emsija u istoriji televizije to jest, na svijetu. Lista kreće od (najmanje) 15 godina emitovanja (postojanja) pa do nevjerovatnih 67. godina emitovanja.

45. Supernatural (2005-2020) / 15 godina

44. Gunsmoke (1955-1975) / 20 godina

43. Law & Order (1990-2010) / 21 godina

42. Curb Your Enthusiasm (2000-present) / 21 godina

41. Law & Order: Special Victims Unit (1999-present) / 22 godine

40. SpongeBob SquarePants (1999-present) / 23 godine

39. Family Guy (1999-present) / 23 godine

38. Will & Grace (1998-2020) / 23 godine

37. Reading Rainbow (1983-2006) / 23 godine

36. The Merv Griffin Show (1962-1986) / 23 godine

35. The Ed Sullivan Show (1948-1971) / 23 godine

34. South Park (1997- još traje) / 24 godine

33. Arthur (1996-2022) / 25 godina

31. The Daily Show (1996- još traje) / 26 godina

31. The Late Late Show (1995- još traje) / 27 godina

30. The X-Files (1993-2018) / 28 godina

29. The Late Show (1993- još traje) / 28 godina

28. Power Rangers (1993- još traje) / 28 godina

27. Hee Haw (1969-1997) / 28 godina

26. Captain Kangaroo (1955-1984) / 29 godina

25. Murphy Brown (1988-2018) / 30 godina

24. Roseanne (1988-2018) / 30 godina

23. The Simpsons (1989-traje još) / 32 godine

22. Columbo (1968-2003) / 35 godine

21. The Bold and the Beautiful (1987- još traje) / 35 godina

20. Another World (1964-1999) / 35 godina

​​19. Search for Tomorrow (1951-1986) / 35 godina

18. Casualty (1986- traje još) / 36 godina

17. EastEnders (1985- traje još) / 37 godina

16. Late Night (1982- traje još) / 40 godina

15. All My Children (1970-2011) / 41 godina

14. Doctor Who (1963- traje još) / 43 godine

13. Top Gear (1977- traje još) / 44 godine

12. One Life to Live (1968-2012) / 45 godina

11. Saturday Night Live (1975- traje još) / 46 godina

10. The Young and the Restless (1973-traje još) / 49 godina

9. Emmerdale (1972- još traje) / 50 godina

8. Scooby-Doo (1969- još traje) / 52 godine

7. Sesame Street (1969- traje još / 52 godine

6. As the World Turns (1956-2010) / 54 godine

5. Days of Our Lives (1965- traje još) / 56 godina

4. Guiding Light (1952-2009) / 57 godina

3. General Hospital (1963-traje još) / 59 godine

2. Coronation Street (1960- traje još) / 62 godine

1. The Tonight Show (1954- traje još) / 67 godine

(zanimljivostidana)