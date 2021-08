Ljeto puno misterije, snažnih dokumentaraca i rijalitija

Oduvijek je ljeto bilo rezervisano za odmor, tako da su i industrije poput filmske i televizijske u ovom periodu uzimale pauzu. Međutim, dolaskom streaming platformi sve se promijenilo tako da ovog avgusta dolazi veliki broj novih serija i filmova, kao i neki nastavci koje gledaoci željno iščekuju.

Avgust će biti začinjen hororima, snažnim dokumentarcima, rijalitijima, misterijom, ali komedijom, tako da će svako moći pronaći nešto za sebe.

"Pray Away"

Dokumentarac režiserke Kristine Stolakis i izvršnog producenta Riana Marfija bavi se tzv. terapijom konverzije homoseksualaca, koja je i danas popularna u nekim konzervativnim krugovima. Osim što pokazuje šta je sve podrazumijevala terapija, uključuje i razgovore s nekadašnjim vođama pokreta i onima koji su kroz "terapiju" prošli.

Ovaj dokumentarac premijeru je imao na filmskom festivalu "Tribeca", a na "Netflix" platformu je stigao 3. avgusta.

"Cooking With Paris"

Nova kulinarska emisija je više "Paris" nego "kuvanje". U njoj nećete naučiti praktično ništa o kuvanju - osim možda šta ne raditi - ali ćete zato uživati u trudu koji Paris Hilton ulaže u to da zabavi i nahrani svoje slavne prijateljice, poput Kim Kardašijan, Demi Lovato, Niki Glaser i druge.

Ukoliko ste pogledali viralni video u kojem nasljednica, preduzetnica i rijaliti zvijezda priprema lazanje, možete da pretpostavite šta vas čeka na "Netflixu" od 4. avusta.

"Brand New Cherry Flavour"

Nova horor serija na "Netflix" stiže u petak, 13. avgusta. Snimljena prema knjizi Toda Grimsona, serija je smještena u rane devedesete. Lisa Nova, mlada režiserka, dolazi u Los Anđeles kako bi snimila svoj prvenac. No, pritom se nađe u psihodeličnom svijetu, okružena osvetom koja se otme kontroli.

U glavnim ulogama su Rosa Salazar, Katerin Kiner i Erik Lange.

"Gone for Good "

Volite li misterije, mračne porodične tajne i evropske serije, svidjeće vam se serija "Gone For Good". Francuska mini-serija prati Đuilaumea, koji je tek uz Džudit, svoju zaručnicu, prebolio tragediju koju je doživio prije deset godina. No, kad Džudit nestane nakon sahrane njegove majke, počinje shvatati da ništa nije onako kako je mislio te da nije siguran kome može vjerovati.

Ova mini-serija je na "Netflixu" takođe od petka, 13. avgusta.

"Valeria S02"

Dan poslije, 14. avgusta, na streaming platformu "Netflix" stiže druga sezona španske serije "Valeria", koju su mnogi prozvali kopijom "Seksa i grada". Naime, u glavnim ulogama su četiri prijateljice - Valerija, Karmen, Lola i Nerea - a njihovi problemi su takođe isključivo porodični, ljubavni i prijateljski...

Ova zanimljiva i životna serija prema ocjenama kritičara je puno realističnija nego "Seks i grad" i sjajan binge izbor za ljeto.

"The Chair"

Drama sa Sandrom Oh u glavnoj ulozi prati Ji-Yoon Kim, prvu ženu koja dolazi na glavno mjesto odjela za engleski jezik na prestižnom Univerzitetu "Pembrock".

U šest epizoda možete pratiti kako je uopšte došla do tog mjesta te koji je sve izazovi očekuju, kao prvu ženu, i to još ne bjelkinju na toj poziciji. Ova serija je na "Netflixu" od 20. avgusta.

"Clickbait"

Američko-australijska serija istražuje ideju opasnosti društvenih mreža i neprovjerenih informacija koje mogu imati opasne posljedice. Nik Bruver uzoran je suprug, otac i prijatelj koji iznenada nestane. Njegov se video, s natpisom "Zlostavljam žene", pojavi na društvenim mrežama, s napomenom da, ako dođe do pet miliona gledalaca, on će umrijeti. Je li Nik svima sve vrijeme lagao?

Mini-serija na "Netflix" dolazi 25. avgusta.

"Sparking Joy with Marie Kondo"

Autorka svjetskog bestselera naslova "Čarolija pospremanja koja će vam promijeniti život", Mari Kondo vraća se na male ekrane u novoj hit seriji "Sparking Joy with Marie Kondo", u kojem će Mari podrobnije prikazati kako svoju KonMari metodu primijeniti na posao, odnose i društvo oko sebe. Osim toga, gledaocima će pružiti uvid u to kako funkcioniše njena porodica i kako izgleda njen dom.

Ova serija na "Netflix" stiže posljednjeg dana u avgustu, a interesovanje je već privukla najavom u kojoj stoji "domovi su bili samo početak".