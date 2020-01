Ljubitelji horora će uživati u "1917"

U "1917", kao i u svakom dobrom hororu, nikad ne znate šta vas čeka iza ugla. Postići to u datom kontekstu nije bio nimalo lagan zadatak.

S izuzetkom jedne scene, "1917" je besprijekoran film. U svojoj suštini on je više triler ili čak horor, gdje su vrijeme i pejzaž glavni antagonisti, nego što je ratni film. Njegova premisa je jednostavna baš kao i struktura i u tome se ogleda njegova čitava ljepota. U toj jednostavnosti.

Dva mlada vojnika Skofild i Blejk (George MacKay, Dean-Charles Chapman) treba da prenesu važnu poruku kako bi spriječili krvoproliće. To je to. Međutim, da bi to uradili moraju preći preko neprijateljske teritorije potpuno sami i nezaštićeni.

Mendes (Sam Mendes) se odlučuje da sve prikaže iz prvog lica snimajući film (naizgled) u jednom kadru. Ovakva odluka je hrabra ne samo zato što do sada nijedan film ratne tematike i konteksta nije snimljen u jednom kadru, nego i zato što je prijetila da priča o jednom kadru preuzme priču o filmu i njegovom kvalitetu, što se, nažalost, djelimično i desilo.

Međutim, važno je naglasiti da se ovdje taj postupak ne koristi kako bi se demonstriralo tehničko umijeće, nego kako bi se ispričala priča i premostila distanca između publike i likova koja ovdje, baš zbog toga, zapravo uopšte ne postoji.

Pored dva glavna lika, film obiluje epizodnim ulogama njihovih poznatijih kolega (Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Mark Strong, Andrew Scott…) koji se pojavljuju u kratkim scenama, izgovarajući svega nekoliko replika.

Oni su ništa drugo do simboli različitih predstavnika društva, čije je prisustvo važno kako bi se dočarao obim Prvog svjetskog rata i dijapazon likova koji su u njemu učestvovali. Takođe, na taj način fokus ostaje na Mekeju i Čepmanu.

Na malim ljudima koji su, kao dvije figure na šahovskoj tabli užasa i pokolja, što je ovdje jako dobro prikazano, bačeni u grotlo pakla. Njihova sigurnost, bez obzira na premisu i zadatak koji se po njoj mora nastaviti, nije stvar izvjesnosti jer u "1917", kao u svakom dobrom hororu, nikada ne znate šta vas čeka iza ugla. Postići to u datom kontekstu nije bio nimalo lagan zadatak.

Ocjena: 5/5