Lordanu Zafranoviću uručena nagrada za životno djelo Martovskog festivala

BEOGRAD - Reditelju Lordanu Zafranoviću uručena je nagrada za životno djelo 71. Martovskog festivala u Domu omladine Beograda, na otvaranju ove prestižne filmske smotre.

"Zafranović je laureat koji svakoj nagradi koju dobije daje i dio sopstvene vrijednosti i značaja", naveo je umjetnički direktor Martovskog festivala Dejan Dabić koji je cijenjenom filmskom reditelju uručio priznanje.

Zafranović se zahvalio organizatorima festivala na vrednoj nagradi.

"Filmski medij je moj prijatelj i pratilac čitavog života. Živim improvizovano, tamo gdje snimam, tamo i živim. Stalno mijenjam mjesta, tako da više ne znam gdje sam, gdje se nalazim, negdje između, putujem" kazao je Zafranović.

On se sjetio jedne epizode iz bogate karijere filmskog reditelja.

"Bili smo davnih godina na festivalu u Tokiju i Rudolf Sremec, jedan komentarista vrsni, hrvatski, je došao kod mene sav ushićen. Kaže, 'druže Zofranoviću, pogledajte gdje nas je film doveo, čudesno, daleki Japan". Kad o tome mislim stalno, ta rečenica mi kaže, 'pogledaj gdje te film vodi, ne samo da te vodi svuda po svijetu, nego da te vodi duboko u vlastiti svijet". Sada je prilika da se zaista zahvalim svim živim i mrtvim filmskim radnicima koji su samom radili. Film je jedna kolektivna umjetnost. Bez njih naravno da ne bih postavio nijedan film", rekao je Zafranović

Slavni reditelj se zahvalio ekipi filma "Djeca Kozare" čije snimanje pre nekoliko mjeseci završeno, a ostvarenje se sada nalazi u procesu postprodukcije.

"E sad možete zamisliti, sto puta sam imao priliku da radim sa takvim entuzijastima, sa takvom energijom, sa takvom voljom da se napravi nešto drugo, da se prkosi, da se udari snažno u oko sve one koji nas muče... Sve one koji su nam, kako bih rekao, doveli do nekog gađenja, do nekog zla, nečeg što nije ljudski i mislim da njima treba zahvaliti. Na žalost ima i puno koji više nisu na ovom svijetu, ali ima ih i puno koji jesu. Pa bih ja ovu nagradu posvetio njima, svim mojim filmskim prijateljima koji su zajedno sa mnom sarađivali i radili", kazao je Zafranović i dodao da gotovo svi autori žive na isti način.

