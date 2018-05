Loši holivudski filmovi koji su zaradili milijardu dolara

Do sada je samo 33 filma u Holivudu uspjelo da premaši zaradu od milijardu dolara.

Prvi je "Avatar", koji je zaradio 2.7 milijarde dolara, na drugom mjestu je "Titanik" s 2,1 milijarde, a na trećem "Ratovi zvijezda: Buđenje sile" s 2 milijarde.

Iako su ova četiri filma s liste milijardera privukla publiku u bioskope, kritičari su ih "dočekali na nož".

Transformersi: Tamna strana Meseca (2011)

Zarada: 1.123.794.079 dolara

Treći film iz franšize "Transformersi" prvi je prešao milijardu dolara. Publika očigledno voli spektakle Majkla Beja, ali kritičari nisu bili oduševljeni, piše 100posto.

Na sajtu Rotten Tomatoes film ima mizernih 35 posto.

"Ovaj film aktivno je od svijeta napravio gore mjesto za život. Siguran sam da Bej vjeruje da je to njegovo remek djelo. U pravu je. Sačuvaj nas, Bože", pisalo je u kritici Dedspina. Britanski Gardijan pisao je da "definitivno postoje dijelovi tog filma koji... pa, nisu toliko glupi", dok je kritičar Njujork posta istakao da je "čudesno preživio gledanje filma sa strašnom glavoboljom i laganom mučninom; drugi možda nisu imali toliko sreće".

Transformersi: Godina istrebljenja (2014)

Zarada: 1.104.054.072 dolara

Četvrti "Transformersi" ponovo su bili hit u bioskopima, ali se kritičari već više nisu ustručavali od pisanja brutalnih tekstova.

Film je tako zaradio nominacije za najgori film, najbolju režiju i najgoreg sporednog glumca na Zlatnoj malini.

"Filmovi uglavnom pokušavaju da zaokruže priču do kraja; ovaj se raspada. Ako je to Bejeva namjera, filmovi su stvarno došli do godine istrebljenja", pisao je Tajm.

Boston Gloub imao je slične primjedbe: "Morate Beju da priznate jednu stvar: ima nevjerovatnu sposobnost da spusti talenat s A liste na svoj nivo."

Ipak, možda najbrutalniji bio je Ju-Es vikli.

"Ova mlaka izvedba zapravo je poboljšanje u odnosu na smiješni treći nastavak 'Tamna strana Meseca'. Ali, to je kao da kažeš da je grip bolji od upale pluća. U svakom slučaju, potrebno ti je nešto jako protiv bolova", pisalo je u kritici.

Ratovi zvijezda: Epizoda I - Fantomska pretnja (1999)

Zarada: 1.027.044.677 dolara

Nakon 15 godina čekanja, fanovi "Ratova zvijezda" pohrlili su u bioskope kako bi pogledali "Fantomsku prijetnju", ali nisu bili oduševljeni. U ustima je ostao gorak ukus, baš kao i kod kritičara.

"Bezdušan film, bez strasti, čiji je jedino stvarno dejstvo bilo zamagljivanje srećnih uspomena na tri originala", napisao je kritičar Gardijana.

Boks ofis magazin napisao je da je Fantomska prijetnja "u najboljem i najgorem slučaju prosječan film, dosadna avantura uništena anemičnom političkom teatralnošću i zastarjelim umjetničkim ukusom autora".

Alisa u Zemlji čuda (2010)

Zarada: 1.025.467.110 dolara

Film Tima Bartona publika je dugo iščekivala. I dok su mnogi vjerovali da će to biti još jedna uspješna saradnja između poznatog režisera i Džonija Depa, ispostavilo se da nije baš tako. Zaradili su mnogo, a kritičari su bili izgubljeni baš poput Alise.

"Možda je vrijeme da Barton i Dep razmisle o tome da počnu da viđaju druge ljude", napisao je Njujork obzerver, a AP je zaključio da postoje neke dobre stvari u filmu, ali da se radi o 'skoro Alisi', baš kao što je rekla gusjenica".

"Neodlučnost prati svaki kadar. Rezultat je grozničavi spektakl, koji je do kraja iscrpeo svoju inspiraciju. Dom za napuštene ideje", pisalo je u Mineapolis star tribjunu.

(100posto.hr )