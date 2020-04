Lutkić za "Nezavisne": "Švindleri" nisu priča čiji kraj znate odmah

Bilo da ste ga zapazili u "Nebeskoj udici", "Porodičnom blagu" ili nekom od mnoštva pozorišnih komada u kojima igra kao stalni član pozorišta "Boško Buha" u Beogradu, Dejan Lutkić je glumačko ime koje je regionalnoj javnosti poznato prvenstveno po kvalitetnoj glumi.

Pored glume, oprobao se i kao producent, i to trenutno jedne od najpopularnijih domaćih serija "Švindleri", koja će od 25. aprila početi s emitovanjem na programu RTS. Glumac, koji je zapažene role ostvario u "Jagodićima", "Junacima našeg doba" te "Sva ta ravnica", u intervjuu za "Nezavisne" otkriva da bi druga sezona "Švindlera" mogla biti snimana na teritoriji Republike Srpske, priča o izolaciji, ali i komadu "Noć bogova", koji je jedan od omiljenijih ovdašnjoj publici.

NN: Za početak, ne mogu a da Vas ne pitam kako provodite vrijeme u izolaciji i kako generalno gledate na pandemiju virusa korona koja je zaustavila cijeli svijet?

LUTKIĆ: Vreme provodim čitajući, kuvajući i družeći se sa porodicom i radeći na scenariju TV serije "Švindleri" za novu sezonu. Ova pandemija nam je upozorenje! Mnogo smo se udaljili od sebe, svojih bližnjih i planete i života koji su nam dar od Boga. Imamo priliku da to ispravimo. Nadam se da ćemo iz svega ovoga izaći mudriji, budniji i svesniji.

NN: Ovih dana čini se više nego ikad ljudi gledaju serije, filmove, traže dobru muziku i pozorišne predstave. Da li konačno počinjemo shvatati prave vrijednosti kulture i činjenicu da je ona nešto bez čega zapravo ne možemo?

LUTKIĆ: Nadam se da je zaista tako. Kultura je nešto bez čega nijedan narod na svetu ne može, pa tako ni naš. Kultura može da podigne svest naroda na viši nivo, svest o tome ko smo, ko smo bili i kako ćemo dalje.

NN: Hit serija u kojoj igrate i čiji ste producent "Švindleri" počinje sa prikazivanjem uskoro i na RTS. Šta je to što je gledaocima najinteresantnije u seriji koja je okupila značajna glumačka imena kao što ste Vi, Vojin Ćetković, Gorica Popović, Dragan Jovanović, Vlasta Velisavljević...?

LUTKIĆ: "Švindleri" su uneli svežinu drugačijim pristupom svakodnevnom životu. Novim osvrtom na relaciju političke elite, njihovih podređenih, pa i ljudi sa socijalnog dna i porodičnih odnosa, bacili smo novo svetlo na epohu (rane tridesete godine 20. veka) i ono naučeno o njoj iz škole i literature. To je serija kojoj mešavina žanrova daje poseban šarm, jer izlazi iz klišea. U palanku je smeštena čitava galerija likova koji su svaki na svoj način životni, ali i kontroverzni. Ta slojevitost je uvek izazov za glumce, jer ostavlja prostor za kreativnost i maštanje. Primetna je bila radost stvaranja tokom snimanja kod glumaca i cele ekipe. Sama serija pleni neočekivanim obrtima, što drži pažnju gledalaca sve vreme. "Švindleri" nisu priča čiji kraj znate odmah.

NN: Spominjali ste da postoji mogućnost da se dio druge sezone ove serije snimi i u Republici Srpskoj. Da li je to tačno i koliko je ovo područje zapravo zanimljivo za snimanje?

LUTKIĆ: Republika Srpska je još neistraženo parče ovoga sveta, bar ne dovoljno. Priroda, pejzaži, mentalitet..., prelepo a ponekad i surovo u svojoj lepoti. Sve to inspiriše do beskraja. Daće bog da snimimo deo i u Republici Srpskoj, u kojoj se uvek dobro osećam - kao na svom terenu.

NN: Da li je u današnje vrijeme potrebno da svaki čovjek u sebi ima malo švindlerskog da bi opstao?

LUTKIĆ: S tim se ne slažem. Iako živimo u svetu punom švindlera, naše je da se trudimo da to izbegnemo i idemo putem istine. Samo tragajući za istinom čovek je ispunjen i miran.

NN: Zanimljivo je i da je Pavić za Vas pisao ulogu u "Junacima našeg doba", kao i Milosavljević u "Švindlerima". Koliko Vam kao glumcu prija kad Vas scenaristi u startu imaju u vidu za neku ulogu i kad osmisle lik za Vas?

LUTKIĆ: Nije pitanje da li meni prija ili ne, to je privilegija i čast. Kada pisac piše ulogu za određenog glumca, to znači da ga voli i poštuje. Zar to nije divno?

NN: Koliko Vam nedostaje živa igra u pozorištu? Koliko će cijela ova situacija da utiče na pozorišni život, ne samo u finansijskom smislu, nego u smislu žive igre i nastanka novih predstava?

LUTKIĆ: Nedostaje mi zaista. Pozorište je sastavni deo mog života i ono živi u meni, kao i ja u njemu. Tokom vekovnih kriza koje su se događale nicale su nove velike ideje i projekti i nadam se da će i ovog puta biti tako.

NN: U kontekstu pozorišta nemoguće je zaobići priču o predstavi "Noć bogova", koja je imala fantastičan život u gradovima Republike Srpske. Našoj publici zasigurno prija da trojicu vrsnih glumaca vidi na sceni uživo, ali šta biste Vi još izdvojili kao posebnu prednost ovog komada?

LUTKIĆ: Ovaj komad priča o tri prijatelja, a igraju ga tri prijatelja sa velikom željom da igraju zajedno. Mislim da je to najveća beneficija, da igraš s ljudima koji vole zajedno da se igraju. Završiće se i ovo, a onda nazad u Republiku Srpsku u novi krug.

NN: Prije situacije sa virusom korona mogli smo svjedočiti apsolutnom razvoju domaće kinematografije, radilo se mnoštvo serija, pa i sve više domaćih filmova. Mislite li da će taj trend biti nastavljen kad sve ovo prođe, ili je možda ovo prekretnica i za kinematografiju, da opstane kvalitet?

LUTKIĆ: Ovo je prekretnica za svet, ne samo za kinematografiju, za svaki segment našeg života i svaku delatnost. Kvalitet je nekako uvek opstajao ili bar ja želim da verujem da je tako. Uvek je dobro da ima posla za sve, a ne samo za pojedine.